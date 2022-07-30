فائق حسن يدعم أصالة بعملها الجديد “بالسلامة”.. والأخيرة تعلق

يتمنى الشاعر العراقي فائق حسن استمرار دعم زوجته النجمة السورية أصالة نصري، خاصة بعد عرضها لأعمالها الفنية.

ونشر فائق، عبر حسابه على تويتر، مقطعًا من أغنيته الجديدة “بال سلامة”، معربًا عَنّْ إعجابه بكلمات هذه الأغنية التي وصفها بـ “الفخمة والرائعة”.

شعر زوج أصالة أن أصالة برزت كعادتها فِيْ أدائها واختيارها للعمل الفني، معلقا “أغنية حلوة وفاخرة، وصوتك فِيْها يأخذ كل أبعاد المشاعر”. . “

من جهتها أعادت هُول نشر تغريدة زوجها، حيث كانت حريصة على الرد على كلماته بطريقة رومانسية، عبرت من خلالها عَنّْ الحب والسعادة التي تعيشها منذ علاقتهما، واصفة إياه بالرجل النبيل والأنيق.

وأضافت “كل من مر بحياتي بيد واحدة ومعك الأخرى، أنبل وأطيب شخص رأيته فِيْ حياتي … كل المشاعر المستحيلة التي أردتها وكنت متأكدة أنها كانت مجرد أمنيات”. معك تم صنعه وتحقق فِيْ أفضل صورة.

واختتم كلماته، معبرًا عَنّْ الحب الكبير الذي هز قلبه، معلقًا “يا حبيبي، روحي، أبي، أستاذي، وعالمي خارج حدود الجنة بحبك”.

ولدت هذه الكلمات تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تمنى لهم التوفِيْق، معتبرين أنهم لم يفوتوا فرصة بل أكدوا أنهم يعيشون أجمل قِصَّة حب.

وجاء من بين التعليقات ما أجملها لرجل يهتم بزوجته ويحبها بهذه الطريقة، وعلق أحد المتابعين أصالة وصفت زوجها بالنبل كأنه يريد إيصال رسالة محجبة للناس. . الذي هاجمه بعد أن حاول الاستيلاء على المكان الذي تعيش فِيْه زوجته السابقة مارتا حامد، وأفرغه لأغراضه الخاصة “.

وأضاف آخر “كأن هذا الثنائي أكد أنهما سعيدان هذه الأيام، رغم أن المطلقة فائق حسن أعلنت انتصارها عليهما، وأنها نالت حقوقها بالعدالة من السلطات الإماراتية.

كَمْا اعتبر آخرون أن حظ أصالة ليس فِيْ مصلحتها هذه الأيام، حيث تلقت الكثير من الانتقادات بعد أن اتهمت الملحن والموزع الموسيقي آري جان بسرقة العمل والغش على أصالة.