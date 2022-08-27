فائق عرقسوسي بسام كوسا نجمي المفضّل.. ويشبّه ابنتيه بزهرتين برية وأوركيدا

أعرب الفنان السوري فائق أركسوسي عَنّْ سعادته البالغة بالمشاركة فِيْ مسلسل “عروس بيروت” فِيْ جزئه الأول، مشيرًا إلَّى أنه كان من المفترض أن يشارك فِيْ الجزء الثاني، لكن حالته الصحية لم تسمح له فِيْ ذلك الوقت.

وكشف أركسوسي عَنّْ تعرضه لأزمة صحية أدت إلَّى فقدانه الكثير من الوزن، بالإضافة إلَّى الآثار الجسدية والنفسية المتعددة التي تعرض لها، بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة، نتيجة إصابة تعرض لها أثناء اللعب. فِيْ صالة الألعاب الرياضية.

وطمأن الفنان جمهُوره ومتابعيه على حالته الصحية، موضحًا شفائه التام، وقدرته على القيام بجميع أنشطته مثل المشي والركض والذهاب إلَّى الجيم وغيرها من المهام.

ولفتت الفنانة إلَّى غرابة تجربة مسلسل “جوقة عزيزة” والموضوع المختلف الذي نوقش فِيْ نص المسلسل، الذي يعرض حياة راقِصَّة شعبية غير مقبولة على نطاق واسع فِيْ الأوساط السورية، مع المزايا البصرية. من السلسلة

وأشادت فائق بمسلسل “قصر أدهم” للمخرجة رشا شربتجي، واصفة شربتجي بأنها المخرجة القديرة وصاحبة الطابع الخاص، وكذلك تمردها على الخطوط المرسومة وميلها إلَّى أخذ الممثلين فِيْ الأدوار القائمة على الشخصية. اقتراب نجدت أنزور الذي دعم أرقسوسي فِيْ مرضه بحسب تصريحه، وكذلك لليث حجو.

وانتقدت الفنانة مسلسل “الكندوش” للمخرج سمير حسين، مشيرة إلَّى أنها أقرب إلَّى التوثيق والتصوير من الحديث عَنّْ واقع المجتمع السوري آنذاك، الذي يفتقر إلَّى عَنّْصر اتصال رفِيْع المستوى. وغياب العَنّْصر الدرامي فِيْ رأيه.

وخلال مقابلة معه فِيْ برنامج “كويز” على إذاعة “ميلودي إف إم”، أوضح أسباب استبعاده بحسب اعتقاده، وقال إن من بينها الانتخابات الانتقائية للمنتجين والمخرجين بناءً على معايير محددة مثل كشهرة، ونسب متابعة، مع مراعاة متطلبات السوق، وظاهرة الشلل فِيْ الوسط الفني، علق من الطبيعي أن يصلوا إلَّى الحاضر ”.

أيدت الفنانة فكرة المخرجة رشا شربتجي حول أهمية عامل الانفعال فِيْ المنتج الدرامي، لأن الانفعال مؤشر على المشكلة فِيْ الدراما.

وعلق فائق أرقصوسي خلال اللقاء على تأثير تأطير الفنان فِيْ قالب معين أو فِيْ شخصية معينة، مستشهدا على سبيل المثال بتأطير الفنان السوري دريد لحام بشخصية “غوار الطوشة” من قبل المخرجين و. حتى الجمهُور، مع عدم قدرتهم على الخروج من تلك الشخصية رغم محاولاتهم المتكررة وإبداعهم اللامتناهِيْ، وكذلك الفنان الراحل ناجي جبر الذي تأطرته شخصية “أبو عَنّْتر”.

رفضت الفنانة إجراء عمليات التجميل على الفنانين الذكور، إلا فِيْ حالة خدمة الشخصية التي ستلعب دور الممثل العالمي أنتوني كوين فِيْ فِيْلم “The Hunchback of Notre Dame”.

واختار الفنان بسام كوسا، عَنّْ فئة فنانه المفضل، والتي تجذبه دائمًا لمتابعة أعماله، مشيدًا بمحاولات عباس النوري، وأيمن زيدان، وسلوم حداد، وكذلك عبد المنعم عمايري.

فِيْ سياق مختلف ؛ وسلط الفنان أركسوسي الضوء على الأثر النفسي الكبير لرحيل زوجته المبكر، مشيرا إلَّى بعض التغييرات فِيْ أسلوب حياته بعد وفاتها.

وأشار إلَّى دور أبنائه “أمجد” و “نور” و “نغم” فِيْ شفائه وشفائه، بينما قارن ابنته “نور” بزهرة برية مستمدة من طبيعته، وأنه لم يأخذ حقه فِيْ ذلك. المستوى التقني، فِيْما شبّه ابنته “نغم” بزهرة “الأوركيد”، لطابعها الاجتماعي وحلاوتها، رغم إصرارها على اتخاذ القرارات.