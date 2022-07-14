فابيو آبرو يشعل أزمة كبيرة بين الباطن السعودي وخورفكان

أثار فابيو أبريو، لاعب الفريق الأول لنادي الباطن السعودي، والذي انضم مؤخرًا إلى صفوف خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، أزمة كبيرة بين الناديين.

وأوضحت تقارير إعلامية أن فابيو أبرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدد تعاقده مع النادي السعودي، فيما وقع عقدًا آخر مع نادي خورفكان الإماراتي.

وذكرت تقارير أن عقده مع البديل السعودي صحيح بنسبة 100٪، ما يعني أن الناديين سيدخلان أزمة كبيرة مع بعضهما البعض.

وشهدت الفترة الماضية أزمة شبيهة بهذه الحادثة، حيث وقع محمد كانو عقودًا للانضمام إلى النصر، مع تجديد عقده مع الهلال.

وأدى ذلك إلى معاقبة نادي الهلال بالإضافة إلى إيقاف محمد كنو.