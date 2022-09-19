فاتح سلمان شخصيتي سلبية فِيْ “كرزون”.. وهذا سبب اعتذاري عَنّْ “باب الحارة 13”

اعتبر الفنان السوري، فتح سلمان، أن كلمة “مظلوم” فِيْ الوسط الفني غير لائقة، مشيرًا إلَّى أن أي شخص فِيْ أي مهنة يمارسها يعتبر أنه لم يأخذ حقه، وبالتالي فهِيْ حالة نزاع. أفراد مع رجل، ويصل كل منهم إلَّى الموضع الذي يناسبه.

وقال سلمان خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم” إن هناك العديد من الأدوار التي يريد أن يلعبها، وهذا بالنسبة للممثل يسمى الطموح، ولا يعتقد أن هناك فنانًا يطمح للعب شخصية واحدة فقط. بل بالأحرى للعديد من الأدوار التي تظهر قدراتهم من خلالها.

واعتبرت فتح أن الدراما السورية مثل غيرها من الصناعات المحلية التي تراجعت خلال الحرب فِيْ سوريا، لكن الواقع أصبح أفضل الآن وبدأت تتعافى بسرعة وتعود إلَّى ما كانت عليه من قبل.

وعَنّْ أعماله المقبلة، وتحضيراته الحالية، كشف الفنان السوري عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “الكرزون” للمخرج رشاد قكاش، والذي يؤدي فِيْه شخصية “كريم”، وهُو شخصية سلبية بشكل مطلق، ينتقم بشدة. . ، ونهايته سلبية، وقد تم إغرائه منذ أن قرأ النص، رغم أنه لا يعرف إلَّى أي مدى قبله الجمهُور، بالإضافة إلَّى مشاركته فِيْ مسلسل “زقاق الجن”، حيث يشارك فِيْه. المسلسل كضيف.

وعَنّْ اعتذارها عَنّْ الجزء الثالث عشر من مسلسل “باب الحارة”، أوضحت فتح أن شخصية العقيد راتب تحبها وتغار منها، واعتذارها عَنّْ تقديمها كان بسبب ضيق الوقت.