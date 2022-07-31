فاتورة التليفون الأرضي طريقة واماكن السداد وطريقة متابعة الفواتير

قالت شركة وي كوميونيكيشنز ان فاتورة الهاتف الارضي تبدأ فِيْ 15/7/2022 وجميع المعلومات المتعلقة بكيفِيْة سداد الفاتورة تم شرحها من خلال رَابِطْ وي الالكتروني وتحاول الشركة ذلك. تقديم الخدمة بشكل جيد حتى يتمكن العملاء من استخدام الخدمة بسهُولة، وحددت الشركة جميع طرق الدفع المتاحة، كَمْا حددت سعر المكالمة بين محافظة وأخرى.

كيفِيْة سداد فاتورة الهاتف الأرضي

وسط. مكتب البريد. الصراف الآلي للبنك التجاري الوطني والدولي. من خلال رَابِطْ شركتنا. خدمة فودافون بوكس. الخدمة ممكنة. خدمة جماهِيْرية. خدمة الدفع. خدمات الأمن. خدمة خدماتي. خدمة النحَلْ. خدمة فوري باي. صراف آلي.

كيف يمكنني تتبع تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي

متابعة فاتورة الهاتف الأرضي بالاتصال على 111 أو 19777. حيث تقدم الشركة خدمة اتصال للتواصل مع الحكومات. من الممكن أيضًا التواصل عبر الخدمة الصوتية أو الهاتف المحمول مقابل رسم قدره 2 جنيه إسترليني شهريًا. أو دفع 6 جنيهات إسترلينية كل 3 أشهر يمكن إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

تكلفة المكالمات للخطوط الأرضية

سعر الاتصال بالهاتف الخلوي أو الأرضي 10 قروش. سعر الدقيقة للمكالمة 3 قروش. سعر الدقيقة للاتصال بين محافظة وأخرى 8 قروش إذا كانت المسافة أقل من 60 كَمْ. إذا كانت المسافة أكبر من 60 كيلو مترًا يكون سعر المكالمة حوالي 16 قرشًا.

كيف يتم دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الويب

يجب أن تذهب إلى موقع وي. ثم قم بتسجيل دخول جديد عن طريق كتابة اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور. بدون رمز المقاطعة ورقم الخط الأرضي. أيضًا، لاحقًا، انقر فوق كلمة “إظهار الفواتير”. حسنًا، ستظهر لك صفحة بها سعر فاتورة الهاتف الأرضي.

باقات اشتراك الهاتف الأرضي

توجد باقات خاصة بالتعاقد على خدمة الهاتف الثابت وهِيْ

باقة وي لاند 20. 120 دقيقة للخط الأرضي فِيْ الشهر. لدينا باقة ثابتة 35 … تمنح 2500 دقيقة لشبكة الهاتف الثابت والمحمول و 1000 دقيقة للمحافظات.

وبالمثل، يمكن أيضًا إجراء الدفع من خلال مكاتب البريد أو خدمة الدفع أو خدمة الأمن أو الخدمة المحتملة أو من خلال eBay أو خدماتي أو خدمة Masary.