فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر.. آخر مَوعِد للسداد قبل الغرامة

تفصل الشركة المصرية للاتصالات 7 أيام عَنّْ بدء تفعيل الغرامة لعدم سداد فاتورة الهاتف الأرضي فِيْ مصر، بحسب بيان صادر عَنّْ الشركة الحكومية.

زادت معدلات البحث فِيْ مصر حول تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي، وكَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْها فِيْ محركات البحث العالمية، بما فِيْ ذلك جوجل.

أعلنت المصرية للاتصالات، فِيْ 15 يوليو، عَنّْ توافر فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، والتي يتم فِيْها احتساب استهلاك شهُور أبريل ومايو ويونيو.

الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022

أتاحت المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 عبر الهاتف الأرضي.

كَمْا يمكنك الاستفسار عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي عَنّْ طريق الدخول إلَّى موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ https//billing.te.eg/ar-EG

تحتاج للاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي من موقع الشركة ورقم الهاتف ورمز المحافظة ثم تظهر قيمة الفاتورة ثم طرق الدفع.

مواعيد الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022

بدأت المصرية للاتصالات فِيْ تقديم فاتورة الهاتف الأرضي اعتبارًا من 15 يوليو، ويُسمح بدفع الفاتورة دون اتخاذ أي إجراءات ضد العملاء حتى 14 أغسطس – بعد 7 أيام، ستبدأ الشركة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. فرض غرامات على العملاء الذين لا يدفعون فاتورة الهاتف الأرضي.

غرامة لعدم دفع فاتورة الهاتف

حتى 14 سبتمبر المقبل، لا توجد غرامات على عدم سداد فاتورة يوليو الماضي، ولكن فِيْ حالة السداد بعد ذلك، يتم فرض غرامة تأخير تمثل 1.5٪ من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات، و يتم قطع الحرارة فِيْ حالة عدم السداد بعد 4 أشهر من تاريخ قطع اتصال خدمة الاستقبال،

فِيْ حالة عدم السداد، سيتم سحب الخط نهائيًا بعد 7 أشهر من تاريخ استحقاق الفاتورة.

كَيْفَِيْة دفع فواتير الخط الأرضي

قدمت المصرية للاتصالات العديد من الطرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، بحيث يمكن سدادها من خلال مبادلات الشركة المنتشرة فِيْ جميع المدن والمحافظات، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي إلكترونياً

يمكن سداد الفاتورة إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات أو مكاتب البريد أو من خلال خدمات فودافون كاش.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمات السداد

يمكن سداد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمات الدفع المنشورة فِيْ جميع مناطق ومدن القاهرة والمحافظات مثل الخدمات الممكنة وخدمة مصاري، أو خدمة الدفع، أمان وخدماتي أو من خلال خدمة Bee.

تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي

للحصول على تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي أو الفاتورة بالتفصيل، عليك الاتصال بالرقم المختصر 111 لطلب فاتورة هاتف أرضي مفصلة، والتي سيتم إرسالها إليك بالفاكس أو البريد الإلكتروني حسب الرغبة، مقابل رسم 2 جنيه. كل شهر أو 6 جنيهات كل 3 شهُور.