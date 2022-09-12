فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر.. “فرصة أخيرة” قبل قطع الخدمة

تنتهِيْ المهلة التي حددتها المصرية للاتصالات للعملاء لدفع فاتورة الهاتف الأرضي، قبل قطع الخدمة، بعد 3 أيام.

منحت المصرية للاتصالات عملاءها شهرًا لدفع فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو، والتي تشمل استهلاك أبريل ومايو ويونيو، بعد أن قامت بتحويل الخدمة إلَّى مكتب الاستقبال.

وفقًا للقواعد المعلنة للشركة المصرية للاتصالات، سيتم فصل الخدمة نهائيًا عَنّْ الهاتف فِيْ 15 سبتمبر، أي بعد 3 أيام فقط من الآن.

فِيْ هذا التقرير تعرض “العرب اليوم نيوز” طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي قبل قطع الخدمة.

دفع فاتورة الهاتف

حددت الشركة المصرية عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف منها سداد الفاتورة إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ التالي ().

ينتشر الدفع من خلال خدمة مصاري فِيْ المحلات التجارية والسوبر ماركت.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي فِيْ بورصات المصرية للاتصالات.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال مكاتب البريد.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمة فوري.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمات الدفع الفوري الخاصة بي.

دفع فاتورة الهاتف من خلال مكاتب الصراف الآلي للبنوك الوطنية والتجارية الدولية.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمة أمان.

ادفع فاتورة خطك الأرضي من خلال فودافون كاش.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خدمة سداد.

دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الخدمة الممكنة.

الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستفسار عَنّْ قيمة فاتورة الهاتف الأرضي المستحقة بعدة طرق وهِيْ كالآتي

ادخل على موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ.

يمكنك الاستعلام عَنّْ فاتورة الخط الأرضي باتباع الخطوات التالية

اضغط على الرَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الخط الأرضي.

أدخل رقم الهاتف ورمز المقاطعة.

انقر فوق إظهار الفاتورة.

يظهر فاتورة الهاتف الأرضي المستحقة وقيمتها.

اتصل بخدمة العملاء

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الاتصال من الهاتف الأرضي على الرقم المختصر للشركة 19777 ومعرفة الفاتورة.