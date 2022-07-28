فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر لشهر يوليو.. آخر مَوعِد للسداد بدون غرامة

المَوعِد النهائي الذي حددته المصرية للاتصالات لدفع فاتورة الهاتف الأرضي، يوليو 2022، ينتهِيْ فِيْ 14 أغسطس.

يتحول الخط الأرضي لعملاء المصرية للاتصالات إلَّى خدمة استقبال فقط فِيْ حالة عدم السداد، ويخضع العملاء لغرامات فِيْ حالة عدم الالتزام بالدفع فِيْ المواعيد المحددة والمهلة المحددة.

تتضمن فاتورة الهاتف الأرضي فِيْ يوليو 2022 محاسبة استخدامات أبريل ومايو ويونيو.

تتزايد معدلات البحث عَنّْ طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي، وطرق الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي فِيْ مصر، مع اقتراب مَوعِد انتهاء استحقاقها.

فِيْ التقرير التالي نستعرض طرق الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي، وطرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي.

كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي

سمحت المصرية للاتصالات للعملاء بالاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي عبر موقعها الرسمي من خلال الرَابِطْ التالي، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال رقم الهاتف ودفعها من خلال طرق السداد المتاحة.

يمكن للعملاء معرفة قيمة فاتورة الهاتف الأرضي عَنّْ طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وتسجيل رقم الهاتف الأرضي والرد على قيمة الفاتورة.

الغرامات والغرامات على عدم السداد

وضعت المصرية للاتصالات قواعد للدفع، وفِيْ حالة التخلف عَنّْ سداد فاتورة الهاتف الأرضي، فقد حددت مجموعة من الإجراءات، وهِيْ أنه فِيْ حالة تخلف العميل عَنّْ السداد حتى 15 سبتمبر المقبل، سيتم فرض غرامات وتقديم الخدمة. سيتم تعليقه من الخط الأرضي.

حددت الشركة مواعيد سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 ابتداء من 15 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وينتقل الخط إلَّى مكتب الاستقبال بعد ذلك للمتعثرين، وإذا يستمر عدم الدفع، ويرفع الخط ويفرض غرامة.

تبدأ قيمة الغرامة من 10 جنيهات أو يتم احتساب 1.5٪ من قيمة الاشتراك بحد أقصى 11 شهرًا كغرامة مالية فِيْ حالة عدم السداد.

مواعيد السداد وقواعد الغرامات

15 يوليو إصدار فاتورة الهاتف الأرضي ومسموح بدفعها دون فرض أي غرامات مالية

فِيْ 15 أغسطس 2022 سيتم تحويل الخط الأرضي إلَّى نظام الاستلام لمدة شهر واحد

15 سبتمبر 2022 فرض غرامة مالية وإخراج الخط من الخدمة

طرق الدفع

قدمت المصرية للاتصالات عددًا من طرق الدفع لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة على الإنترنت.

طرق الدفع الفوري (مساري، مكاتب البريد، خدمة فودافون كاش، خدمة الدفع، خدمة النحل، خدماتي والأمن، والخدمة الممكنة

أرقام أعطال الخط الأرضي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الإبلاغ عَنّْ أعطال الهاتف الأرضي عَنّْ طريق الإبلاغ عَنّْ الأعطال عَنّْ طريق الاتصال بالرقم 111 المحدد من قبل الشركة لمعرفة الأعطال.

يمكن للعملاء أيضًا الإبلاغ عَنّْ الأعطال فِيْ الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات أو موقع الشركة على Twitter أو صفحات التواصل الاجتماعي.