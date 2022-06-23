فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 | رابط مباشر للاستعلام

كتب : حسين حمدان

تطرح المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوليو2022 خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد منتصف يوليو المقبل، مع الاعلان عن مواعيد السداد وفق جدول معد مسبقًا.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم 19777.

أو عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن طريق الضغط على ( هنـــــــــــــا ).

بعد إدخال كود المحافظة.

ورقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

ثم الضغط على الاستعلام لتظهر القيمة.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

تتعدد طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي:

– سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

– الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

– الدفع من خلال خدمة فودافون كاش.

– الدفع من خلال ماكينات الصراف اللآلي الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB.

– مكاتب البريد، خدمة Bee، أو خدمة ممكن.

– خدمة مصاري، خدمة خدماتي، أو خدمة سداد، خدمة أمان.

أسعار التليفون الأرضي

يتم إجراء الإتصالات داخل شبكة وي WE داخل المحافظة، من خط أرضي بقيمة 3 قروش الدقيقة + 10 قروش رسوم فتح المكالمة، بينما تبلغ تكلفة إجراء المكالمات من أي خط أرضي لآخر بين المحافظات حسب المسافة، أقل من 60 كم: 8 قروش للدقيقة بالإضافة إلي 10 قروش رسوم فتح المكالمة، المسافة أكثر من 60 كم: 16 قرش للدقيقة بالإضافة إلي 10 قروش رسوم فتح المكالمة.