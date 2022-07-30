فاتورة الغاز.. التضخم فِيْ النمسا عَنّْد أعلى مستوى فِيْ 47 عاما

استمر معدل التضخم فِيْ النمسا فِيْ التسارع خلال شهر يوليو الحالي، حيث ارتفع إلَّى مستوى قياسي جديد عَنّْد 9.2٪.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء النمساوي، بلغ التضخم فِيْ البلاد أعلى مستوى له منذ مارس 1975.

أظهرت الة الدورية الأخيرة لأهم المؤشرات الاقتصادية أن الأسعار استمرت فِيْ الارتفاع فِيْ النمسا وارتفعت بنسبة 0.5٪ فِيْ يوليو، مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل معدل تضخم بلغ 8.7٪.

غاز طبيعي

وأشار توبياس توماس، مدير عام هِيْئة الإحصاء النمساوية، إلَّى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عَنّْد مستوى مرتفع، وحدوث زيادات جديدة فِيْ أسعار الطاقة المنزلية، وعزا السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم واستمرار الارتفاع. فِيْ الأسعار فِيْ النمسا، إلَّى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح توماس أن الغاز كان المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار فِيْ يوليو، مشيرا إلَّى أن مؤشر أسعار الغاز فِيْ النمسا سجل زيادة بنسبة 323 فِيْ المائة، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2022.

وشهدت أسعار الغاز قفزة كبيرة هذا العام بسبب نقص الإمدادات الروسية لأوروبا بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية فِيْ أوكرانيا.

موجة تضخم تضرب البلدان الأوروبية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي أثقلت كاهل الأوروبيين، وتبحث الحكومات حاليًا عَنّْ خطط لتجنب الوقوع فِيْ أزمة أكبر فِيْ الشتاء، يزداد خلالها استهلاك الطاقة.

تفاقم التضخم

ساء التضخم مرة أخرى فِيْ الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو، بعد أن ظل مستقرا فِيْ مايو، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة.

ويعكس هذا المؤشر الذي يدخل فِيْ حساب معدل التضخم الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفِيْدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 6.8٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 1.0٪ مقارنة بشهر مايو الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد. غذاء.

يشير تقرير صادر عَنّْ صندوق النقد الدولي إلَّى أن كلمة التضخم من أكثر الكلمات شيوعًا فِيْ علم الاقتصاد، واليوم يتم تداولها فِيْ الحياة اليومية وداخل المناقشات المنزلية اليومية.

التضخم، حسب تعريف صندوق النقد الدولي، هُو معدل الزيادة فِيْ الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومقارنتها بفترة سابقة أخرى، على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، أو عبر سلسلة زمنية. (5 سنوات أو 10 سنوات).

عادة ما يكون التضخم مقياسًا واسعًا، مثل الزيادة الإجمالية فِيْ الأسعار أو زيادة تكلفة المعيشة فِيْ بلد ما ؛ ولكن يمكن أيضًا حسابه بشكل أكثر تحديدًا – بالنسبة لسلع معينة، مثل تضخم أسعار الغذاء.