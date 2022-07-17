فاتورة الغاز لشهر يوليو فِيْ مصر.. 3 أيام مهلة متبقية لقراءة العداد

ارتفعت معدلات البحث عَنّْ قراءات عدادات الغاز الطبيعي والاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو 2022 فِيْ مصر.

وجاءت هذه الزيادة خلال الساعات الماضية على محركات البحث، بعد أن حذرت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول المصرية العملاء من تأخر تسجيل قراءات العدادات استعدادًا لإصدار فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو.

وقالت الشركة فِيْ بيان عاجل إنه على المواطنين الانتباه إلَّى تسهِيْل قراءة عدادات الغاز لإصدار فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو 2022 قبل انتهاء المهلة.

3 أيام فقط لإرسال قراءة العداد

وأوضحت الشركة فِيْ بيانها أن 3 أيام فقط متبقية من الفترة المحددة لإدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي، موضحة أن المَوعِد النهائي ينتهِيْ فِيْ 20 يوليو، ولن يتمكن العملاء من إدخال قراءة العداد، وبالتالي قيمة العداد. سيتم تقدير الغاز الطبيعي المستهلكة، وربما لا يكون ذلك صحيحًا.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي لشهر تموز 2022

بدأ العديد من المواطنين المصريين البحث عَنّْ رَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو 2022، وذلك بسبب رغبة الملايين فِيْ دفع فواتير الاستهلاك الشهرية.

يمكن لعملاء شركة الخدمات البترولية بتروتريد استخدام موقع الشركة للاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو بالضغط على (

خطوات الاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي

– الوصول إلَّى موقع بتروتريد الإلكتروني (https//www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx)

– اختيار الاستفسار عَنّْ الفاتورة الشهرية

اكتب بيانات العداد بالتفصيل

تحديد مكان تركيب العداد والشقة والأرض والممتلكات والشارع

– أدخل قراءة العداد المكونة من 12 خانة

– اضغط على استفسار

يظهر قيمة الإهلاك والمبالغ الواجب دفعها

أرقام الخط الساخن للطوارئ بتروتريد

حددت شركة بترويد للغاز الطبيعي أرقام الطوارئ والشكاوى من خلال الخط الساخن 09000727 أو 5727 أو 1122 الذي يتلقى مكالمات من موظفِيْ الشركة للإجابة على أسئلة العملاء المتعلقة بالصيانة والتركيب والتشغيل وخدمات الطوارئ.

تاريخ الاستعلام ودفع فواتير الغاز الطبيعي

حددت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي التاريخ الذي يمكن فِيْه الاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي وتسجيل قراءة العداد من اليوم الأول إلَّى اليوم العشرين من كل شهر، من خلال رَابِطْ الاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز التالي ()

طريقة تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر تموز

يمكن لعملاء بتروتريد للغاز الطبيعي دفع فاتورة الغاز لشهر يوليو 2022 من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك أو مكاتب البريد أو فودافون كاش أو فوري، خلال الفترة من 6 إلَّى 30 من هذا الشهر.