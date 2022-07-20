فاتورة الكهرباء السَعُودِيْة كيفِيْة السداد والطريقة الفعالة لترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء السَعُودِيْةتهتم شركة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بشدة بالتطوير المستمر والدائم للخدمات، وكذلك التواصل مع المشتركين فِيْ أي وقت وفِيْ أي منطقة، ولهذا أطلقت الشركة تطبيقها الخاص على الهُواتف المحمولة باسم “الكهرباء” وهذا البرنامج حسب الشركة تقوم باستمرار بتحديث خدماتها الإلكترونية.

فاتورة الكهرباء السَعُودِيْة

هناك العديد من المزايا التي يقدمها برنامج “الكهرباء” المطروح فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن هذه الخصائص ما يلي

لة فاتورة الحساب ثم تها من خلال رقم الحساب. يستفسر الشخص عن حالة الطلب من خلال رقم الطلب. يعرض مكاتب الخدمة وطرق الوصول إليها. وضح كل المعلومات العامة.

مزايا تطبيق الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أن تكون مسجلاً فِيْ خدمات الرسائل القصيرة لخدمات الهاتف والفواتير الإلكترونية.

تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك.

طرق دفع الكهرباء

تتعدد طرق الدفع للكهرباء، ومن هذه الطرق

بطاقة الائتمان، حيث يمكن استخدام بطاقة ائتمان Visa أو MasterCard من خلال موقع “خدماتنا” أو الحساب المصرفِيْ. الخدمات المصرفِيْة عبر الهاتف، حيث يمكن لأي شخص دفع الفاتورة من خلال الخدمة المصرفِيْة الهاتفِيْة لبنك المستخدم عند اشتراكه فِيْ الخدمة. ماكينة الصراف الآلي، من خلال استخدام أي جهاز صرف تابع للبنك الذي يتعامل معه المستخدم، أو استخدام أجهزة الدفع النقدي التي يوفرها البنك. الإنترنت، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك المتعامل مع المستخدم. الشيكات يمكن قبول الشيكات المصرفِيْة المعتمدة لدفع فواتير المستهلك.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هِيْ خدمة إضافِيْة تقدم فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية عبر البريد الإلكتروني، ويمكن من خلالها للمشترك

1. استقبال الإخطارات الدورية بإصدار الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء.

2. تقريب مَوعِد انتهاء الخدمة فِيْ حالة عدم السداد.

3. إشعار استلام دفع الفاتورة.