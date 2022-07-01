فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2022 بمصر.. طرق الاستعلام والشكاوى (فِيْديو وصور)

أصدرت وزارة الكهرباء فِيْ مصر اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2022، وإليكَمْ طريقة الاستعلام عَنّْ قيمة الفاتورة وحسابها.

قررت الحكومة المصرية فِيْ 15 يونيو / حزيران تأجيل الزيادة فِيْ فواتير الكهرباء التي كان من المقرر تنفِيْذها مطلع يوليو الجاري، وتمديد التأخير لمدة 6 أشهر.

خطوات التحقق من فاتورة الكهرباء

فِيْ البداية يمكنك تنزيل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء للاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء الجديدة من خلال زيارة الرَابِطْ لتنزيل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء.

يتيح لك تطبيق شكاوى الكهرباء الاستعلام عَنّْ الفاتورة أو تقديم شكوى من خلالها.

الخطوة الأولى للاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء لشهر يونيو فِيْ مصر هِيْ زيادة الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وزيارة رَابِطْ الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء.

الخطوة الثانية للاستعلام عَنّْ قيمة فاتورة الكهرباء هِيْ الضغط على خيار “نحسب مقدار الاستهلاك”.

يجب تحديد نوع عداد الكهرباء سواء كان “منزلي” أو “تجاري”.

لمعرفة حجم استهلاك الكهرباء وحساب قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يونيو فِيْ مصر يجب إدخال قراءة العداد الجديد وقيمة القراءة الأخيرة على فاتورة الكهرباء.

فِيْ الخطوة الأخيرة، سيوضح لك الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قيمة فاتورة شهر يونيو ومقدار استهلاك الكهرباء.

يشار إلَّى أن قيمة فاتورة الكهرباء لا تشمل رسوم النظافة والطوابع والأقساط المتأخرة إن وجدت.

شكاوى فاتورة الكهرباء

فِيْ حال مخالفة فاتورة الكهرباء لشهر حزيران (يونيو) القيمة التي ظهرت عَنّْد الاستفسار، يمكن تقديم الشكوى بالطرق التالية