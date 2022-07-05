فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهرياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه ارتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ووصل إلَّى 9.5 مليار دولار شهريًا، بعد أن كان 5 مليارات دولار شهريًا قبل الحرب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ارتفعت الأسعار فِيْ مصر بشكل كبير فِيْ الأشهر القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة بنسبة 14٪ فِيْ مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية من الحرب فِيْ أوكرانيا.

أظهرت بيانات رسمية أن الدولة حققت فائضاً أولياً فِيْ الميزانية بلغ 97 مليار جنيه يمثل 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2022-2022.

وبذلك حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلَّى خفض العجز الكلي من 6.8٪ خلال العام المالي 2022/2022 إلَّى 6.1٪.

نمت الإيرادات السنوية بنسبة 20٪ بينما نمت النفقات بنسبة 15٪.

وأشارت البيانات إلَّى انخفاض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8٪ من الموازنة العامة للدولة خلال 2022/2022 إلَّى 32.8٪.