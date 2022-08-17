فادي الشامي سمعو في باب الحارة ديانته زوجته معلومات عنه وصور، يعد فادي الشامي من الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة الفنية، والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية السورية، حيث داخل عالم الفن منذ صغره، ولمع اسمه بشكل كبير، ومن جانبة يبحث الكثير من محبين ومتابعين فادي الشامي لتعرف بشكل أكبر ديانته زوجته معلومات عنه.

من هو فادي الشامي ويكيبيديا

يعد فادي الشامي إحدى أبرز الشخصيات البارزة جدا في الساحة الفنية ويعد من الشخصيات المهمة جدا، في الدراما السورية، يبلغ فادي الشامي من العمر ستة وثلاثون عام، عاش وترعرع مع عائلة فنية، وهو حفيد الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب، دهل فادي الشامي عالم الفن منذ صغره، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الدرامية، وكان أبرزها باب الحارة، والذي تقمص من خلاله دور سمعو في باب الحارة، كون الفنان فادي شعبية كبيرة من المتابعين من كافة انحاء الوطن العربي.

ديانة فادي الشامي

يعتنق فادي الشامي الديانة الاسلامية، حيث هناك خلال كبير بين ديانته فمنهم من يقوم أنه مسلم الجنسية واخر يقول أه مسيحي الجنسية، ولم يتم التأكيد بعد ديانة فادي الشامي والجدير بالذكر بأنه حفيد الفنانة أنطوانيت نجيب وهي مسيحية الجنسية، والتي توفيت يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر أغسطس وهي معتنقي الديانة المسيحية، وقد مثل فادي الشامي الكثير من الأدوار الدرامية، ومن أبرزها سمعو في باب الحارة.

زوجة الفنان فادي الشامي

تزوج الفنان فادي الشامي من الفتاة دانا خوري وقد أنجب منها طفل واحد، ورغم شهرة الفنان فادي الا أنه على عائلته بعيدة عن أضواء الإعلام وأضواء الفن، كما لا يوجد الكثير من المعلومات حول زوجة الفنان فادي الشامي ، والجدير بالإشارة بان فادي الشامي أنه شارك في الكثير من الأعمال ومن أبرزها باب الحارة وتقمص دور بسمعو .

الفنان فادي الشامي ممثل سوري، اشتهر بتقديم العديد من الأدوار والمسلسلات منذ صغره، وهو حفيد الفنانة أنطوانيت، تزوج من دانا خوري وأنجب منها طفل واحد، لمع اسمه الفترة الأخيرة بعد وفاة جدته أنطوانيت نجيب.