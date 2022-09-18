فارس البشيري وش يرجع، يعتبر الإعلامي والناشط الإجتماعي فارس البشيري من أبرز الشخصيات اللامعة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية والتي قدم الكثير من الاعمال الصحفية المشهورة ويمتلك موهبة بارزة ومميزة بمجاله الصحفي مما ساعدته على اكتساب شهرة ونجاح واسع حول العالم العربي وتحقيق قاعدة جماهيرة كبيرة بالوطن العربي وكانت بداية مسيرته الصحفية الناجحة عام 2017م حتى الآن.

فارس البشيري ويكيبيديا

فارس البشيري صحفي وناشط ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. يحمل الجنسية السعودية. ولد فارس في المملكة العربية السعودية ومن المرجح أن يكون في الثلاثينيات من عمره. درس فارس في المرحلة الجامعية في كلية إدارة الأعمال في الجامعات السعودية. اتجه إلى المجال الإعلامي كهواية، فبرع في هذا المجال ونال شهرة واسعة في الخليج العربي، بسبب شخصيته الكرتونية الكاريزمية التي اجتذبت جميع أتباعه. كان مشاركا في برنامج المسابقات زد رصيدك في 2016.

سيرة فارس البشيري الذاتية

يعتبر فارس البشري من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات حول سيرته الذاتية ما يلي

الاسم فارس أحمد البشيري.

اسم الأب احمد البشيري.

الاسم المستعار فارس البشيري.

الميلاد من مواليد 1993 م.

الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

العمر 29 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

العقيدة الدينية الإسلام.

المذهب غير معروف.

الوضع العائلي أعزب.

المؤهلات بكالوريوس من كلية إدارة الأعمال.

اللغة العربية.

لغات أخرى إجادة اللغة الإنجليزية.

العمل إعلامي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات العمل منذ 2017 م – حتى الوقت الحاضر.

فارس البشيري وش يرجع

تعود أصول عائلة فارس البشيري إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً من قبيلة الزهران، وهي إحدى القبائل العربية من قبيلة آزادي القحطانية. تنتشر قبيلة الزهران في عدة مناطق بالمملكة. أما مقرهم الأصلي، فهم يقيمون في الباحة، ويرجع نسب هذه القبيلة إلى زهران بن كعب بن الحارث بن كعب. القبيلة لها فروع مختلفة، بما في ذلك بني سليم، بني أوس، الدوس، وبني عمرو. وتضم القبيلة العديد من الشخصيات البارزة في المملكة أشهرهم فارس البشيري.

عمر فارس البشيري الحقيقي

فارس البشيري 29 سنة. ولد في المملكة العربية السعودية عام 1993 م. نشأ فارس في العاصمة السعودية الرياض، ودرس في مدارسها حتى وصل إلى المستوى الجامعي. تخرج من إحدى الجامعات السعودية، كلية إدارة الأعمال، ليبدأ عمله الاحترافي كمقدم برامج، حيث حلم بأن يصبح من أشهر الإعلاميين في المملكة، ومنذ ظهوره الإعلامي بدأت شهرته تتوسع ونال الكثير من الحب من الناس في الخليج العربي.

مواقع فارس البشيري الرسمية

فارس البشيري من الشخصيات الاجتماعية المعروفة، لذلك لديه العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه ملايين المعجبين في الخليج العربي، وحساباته الرسمية على النحو التالي

يمكنكم متابعة الناشط فارس البشير عبر حسابه على انستجرام.

يمكنكم متابعة فارس البشير عبر حسابه على تويتر “”.

يمكنكم متابعة الناشط فارس البشير عبر حسابه على سناب شات.

يمكنكم متابعة فارس البشير عبر حسابه على اليوتيوب.

فارس البشيري من الصحفيين الناجحين بالمملكة العربية السعودية والتي استطاع تكوين قاعدة جماهيرة واسعة للغاية من خلال اعماله الصحفية المميزة ويبلغ من العمر حوالي 29 عاماً ويعود أصل فارس البشيري الى قبيلة الزهران التي تعتبر من ابرز القبائل العربية التي توجد في المملكة العربية السعودية والتي تعود لقبيلة آزادي القحطانية.