فارس حميدة بعد اعتزاله مشغول بحفظ القرآن

أكد مغني الأغنية فِيْ المهرجان فارس حميدة، أنه تعهد بعدم الحديث عَنّْ قرار اعتزاله الغناء، نظرا لقلة ظهُوره الإعلامي بعد قراره المفاجئ الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

قالت حميدة، إحدى أبرز المشاركين فِيْ أغنية “مرافقة مفِيْش صاحب”، التي تنتمي إلَّى أسلوب “المهرجان”، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إنها لا ترد على المكالمات التي ترد إليها عبر الهاتف، لأنها منشغلة بالحفظ والتعليق. تلاوة القرآن الكريم.

وبرر الشاب عدم التعليق على قراره بالاعتزال عَنّْ الغناء والتفرغ للغناء الديني، مؤكدا أنه “لا يحب أن يغير توبته إلَّى الله حتى يقبلها”، بحسب صحيفة الوطن المحلية.

وفِيْ وقت سابق، قالت حميدة البالغة من العمر 20 عامًا “قراري بالذهاب إلَّى التسبيح والغناء الديني لا رجوع فِيْه، ولن أعود إلَّى المهرجانات أو الأغاني بشكل عام، والآن أنا مشغول تمامًا بحفظ القرآن والدراسة. علم التجويد “.

فاجأت حميدة متابعيها عبر فِيْسبوك بكشفها عَنّْ أول ترنيمة دينية بصوتها بعَنّْوان “المرضى”، وعلقت قائلة “مع بداية عام هجري جديد نبدأ بداية جديدة فِيْ عالم مليء باللطف والصلاح. وهُو عالم الدعوة لله ونسأل الله الصدق فِيْ العمل ”.

منذ تقديمها قبل حوالي 13 ساعة، تلقت الأغنية مشاهدات قياسية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل العديد من معجبيها مع قرارها المفاجئ بأسئلة وتعليقات مختلفة.

وكان حميدو قد نشر قبل أسبوع ترنيمة دينية بعَنّْوان “دعَنّْي أمشي إلَّى خالقي”، وحقق قرابة 37 ألف مشاهدة ونشر أكثر من مقطع فِيْديو يظهر صوته وهُو يقرأ القرآن الكريم.

يشار إلَّى أن أغنية “مفِيْش صاحب مرافقة” قدمها فارس حميدة برفقة حسن البرنس وناصر غاندي، وتعود لعام 2015، وحققت انتشارًا مدويًا، حيث تلقت نحو 153 مليون مشاهدة على “يوتيوب”. فقط.

نشطت حميدة لبعض الوقت من خلال تطبيق Tik Tok، حيث يتشارك أتباعه، الذين يبلغ عددهم أكثر من 663 ألف متابع، مقاطع دينية وأغاني ونصائح أخلاقية، بالإضافة إلَّى معلومات دينية. وصل عدد الإعجابات على حسابك إلَّى ملايين الإعجابات.