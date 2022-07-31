فارس حميدة صاحب أغنية “مفِيْش صاحب يتصاحب” يعتزل الغناء ويتجه للإنشاد

فِيْ خطوة مفاجئة، أعلن مغني مهرجان فارس حميدة أنه تخلى عَنّْ الغناء نهائيا وتحول إلَّى الغناء الديني، بعد أن اشتهر بأغنية “مفِيْش صاحب مرافقة”.

خرجت فارس حميدة، 20 عامًا، بتدوين جديد على حسابها على فِيْسبوك لتعلن أنها ستتوقف عَنّْ الغناء. مع بداية عام هجري جديد نبدأ بداية جديدة فِيْ عالم مليء بالخير والصلاح، وهُو عالم الدعوة إلَّى الله، ونسأل الله الصدق فِيْ العمل.

وحظيت الأغنية منذ طرحها على موقع يوتيوب بأكثر من 213 ألف مشاهدة، أعرب الكثيرون عَنّْ سعادتهم باتخاذ هذا القرار، بمن فِيْهم شيوخ وخطباء. كتب الداعية عبد الله رشدي “يا فارس .. والله لم أسمع أغنية تناشدني منذ سنوات مثل هذه الأغنية .. الله يمتحنك”. .

من جهته، علق الداعية الدكتور إياد القنيبي “ليكن الله لك ما يحب يا أخي”. رأيتك فِيْ البداية ودخل صوتك فِيْ قلبي بطريقة غير عادية وشعرت بصدقك وفرح كل الناس بك، فماذا عَنّْ رب العالمين

يشار إلَّى أن عدد متابعي حميدة زاد بأكثر من 70 ألف متابع منذ إعلانها الخبر.

تشارك حميدة عبر تطبيق تيك توك متابعيها الذين يصل عدد متابعيها إلَّى أكثر من 663 ألف متابع ومقاطع دينية وأغاني ونصائح أخلاقية بالإضافة إلَّى معلومات دينية.

لقد تجاوز عدد الإعجابات على حسابك ملايين الإعجابات.

الجدير بالذكر أن حميدة بدأت شهرتها وهِيْ فِيْ الثالثة عشرة من عمرها، بعد انضمامها إلَّى فرقة “أولاد سليم اللبان” المكونة منه وحسن البرنس وناصر غاندي، لكنهم اختفوا من المشهد الفني بعد. وفاة أحد أعضائها “زيكا” الدي جي.

وكانت آخر أغنية للفرقة هِيْ مهرجان “مفِيْش صاحب مرافقة” فِيْ عام 2015، والذي حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة فِيْ شهر واحد منذ إطلاقه.