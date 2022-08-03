فارس حميدة يستفز نقابة الموسيقيين بتحريمه للغناء سنحقق معه

يبدو أن تصريحات مطرب المهرجانات المتقاعد فارس حميدة، دفعت اتحاد الموسيقيين المصريين، بشأن منعه للغناء وميله للغناء الديني، إلَّى اتخاذ قرار بإخضاعه للتحقيق.

وقال حمادة ابو اليزيد النائب الاول لمدير نقابة الموسيقيين انه سينظر فِيْ امر تصريحات حميدة وسيطلب منه ان ينظر فِيْها متسائلا “هذا غناء.

وكان المطرب المعتزل قد قال المحظورة والمحظورة، وكلنا نعلم أن الأغاني والأناشيد ممنوعة. وكل هذا فِيْ الموضوع، وإذا فكرنا فِيْه سنجد أنه لن يقع فِيْ ميزان الحسنات إطلاقا “.

كَمْا قال فارس حميدة فِيْ تصريحات أخرى “الغناء ممنوع، لكننا نخلق مبررات لا قيمة لها على الإطلاق. علينا جميعًا أن نفكر من منظور أننا سنقف أمام الله ونكون مسؤولين عَنّْ كل ما نفعله”.

وكان مستعدًا لتقديم النصيحة للشباب “احتفظ دائمًا بباب بينك وبين الرب، سواء كان صدقة أو صلاة أو صيامًا، لا أحد يعرف شيئًا غيرك ولا تتحدث كثيرًا عَنّْه. أن أقبل، وأن الشيطان سيحاول دائمًا أن يجعلك تغلق هذا الباب، لقد مررت بحالة غريبة بعض الشيء عَنّْدما بدأت أتوب وأعتزل، وجدت أغنية لـ Leah منذ عشر سنوات، ولم يعلم أحد أنني غنتها. . لا على الإطلاق، ولكن بدأت الأفكار تتصاعد فِيْ رأسي بأنني سأغني مرة أخرى بعد نجاح الأغنية، لكنني أحاول أن أشغل ذهني بطريقة أخرى غير الندم، وأن الله وحده هُو القادر على فعل ذلك “.

أعلنت حميدة التي اشتهرت بأغنية “لايوجد مالك للشركة”، خروجها النهائي من المجال الفني ونحو الغناء الديني، عبر منشور على حسابها على فِيْسبوك، شارك فِيْه متابعيها بأول أغانيها الدينية بعَنّْوان. “المريض – كَيْفَ أتوب”

وأرفق الترنيمة بتعليق أكد فِيْه فتح صفحة جديدة فِيْ حياته، حيث كتب “مع بداية عام هجري جديد نبدأ بداية جديدة فِيْ عالم مليء بالخير والصلاح، وهذا هُو العالم .. من الدعوة إلَّى الله، ونسأل الله الصدق فِيْ العمل ”.

وأضاف “لقد تبت أمام ربي وأرجو أن يتقبله الله. اللهم إني بريء من ذلك. اللهم إنا نسألك الثبات”.