فارس حميدة يقطع مقابلته على الهُواء لأداء صلاة العشاء.. كَيْفَ ردت المذيعة

تفاجأ مطرب المهرجان فارس حميدة المعتزل، أحد مقدمي البرامج المصرية، عَنّْد حديثه عَنّْ أسباب اعتزاله الفن، حيث قرر الانسحاب من المقابلة الهاتفِيْة، من أجل أداء المساء. الصلاة على الطقس. ، هُو قال.

وفِيْ حديثه عَنّْ اسباب اعتزاله وندم اكد حميدة انه كان دائما على استعداد للتواصل مع الله بشكل مستمر قائلا “قرار الابتعاد انتهى ولكني كنت انتظر مقطوع والحمد لله منذ انني دخلت الحقل وخرجت من الباب بيني وبين ربنا دون أن نغلقه “.

وحول الجدل الدائر حول فكرة “الفن ممنوع”، علق فارس حميدة، 20 عامًا، قائلاً “الحلال واحد والحرام واحد، ونعلم جميعًا أن الأغاني والغناء ممنوعان”، قبل أن يقطع المذيع. له قائلا “مش كلنا يعلم، وهذا رأي. أيها العلماء، فنبتعد عَنّْ الحديث عَنّْ الحلال والحرام”.

وأوضح المطرب المتقاعد أن لديه فكرة خاصة بمفهُوم “منع الغناء”، قائلاً “أنا أفكر بالموضوع من منظور آخر، موضوع الثروة هذا، هل ستنخفض قيمته فِيْ ميزان حسناتي أو سيئتي وكل هذا له علاقة بالمادة النسبية، وإذا فكرنا فِيْ الأمر، سنجد أنها لن تقع على الإطلاق فِيْ ميزان الحسنات.

عَنّْدما سألت المذيعة لماذا غيرت رأيها وطريقتها الجديدة بعد اعتزالها الفن، أحرجها فارس حميدة على الهُواء وأخبرها أنه يتعين عليها إنهاء المكالمة الهاتفِيْة لأداء صلاة العشاء. .

أعلن مطرب المهرجان فارس حميدة الشهِيْر بأغنية “مفِيْش صاحب بتصاحب” تخليه نهائيا عَنّْ المجال الفني ودوره فِيْ الغناء الديني، وذلك عبر منشور جديد على حسابه على “فِيْسبوك”، شارك فِيْه متابعوه بأول أعمالهم. أناشيد دينية بعَنّْوان “المريض كَيْفَ أتوب” .

وعلقت حميدة الترنيمة بتعليق أكدت فِيْه فتح صفحة جديدة فِيْ حياتها، حيث كتبت “مع بداية عام هجري جديد نبدأ بداية جديدة فِيْ عالم مليء بالخير والصلاح، وهِيْ عالم الدعوة لله ونسأل الله الصدق فِيْ العمل ”.

واستجابة للدعوة الدينية، طلب فارس حميدة من أتباعه عدم نشر أغانيه قائلاً “لقد تبت أمام ربي وأسأل الله أن يتقبلها. اللهم إني بريء من ذلك. اللهم إنا نسألكَمْ. إصرار.”