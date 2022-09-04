فارس كرم ميريام فارس طلعتني من ثيابي.. وأتمنى وصولها للقضاء لتعرف حجمها

تتواصل التصريحات حول الأزمة بين النجمين اللبنانيين فارس كرم وميريام فارس.

وقال كرم فِيْ تصريحاته فِيْ الحديدة “أنا ابن بيت، تركت الفن لأخدم والدي وأعيش بالقرب من والدتي، وتزوجت أيضًا من ابنة جارتي. لذلك أؤكد أنني أعرف قيمة المنزل جيداً، فالرمل هكذا، أنا شخص مثقف وقلبي جيد، لكن مع من لم يتعلم فأنا أول أبناء الشارع. . “

وأضافت الفنانة اللبنانية أن هناك دائما رد فعل على كل فعل يباشره الإنسان، وعلقت قائلة “ميريام فارس، أخرجتني من بؤسي”.

فارس كرم يكشف سبب الخلاف مع ميريام فارس …

كشف فارس كرم أنه تم الاتصال به لإقامة حفل مع الفنانتين ميريام فارس ولطيفة التونسي فِيْ السعودية، لكنه علم أن ميريام رفضت مشاركة لطيفة، ولم تتدخل فِيْ الأمر رغم احترامها لها. لها .. إلَّى النجمة التونسية، معلّقة “أكلت خبزًا بفضلها. ولا مشكلة لديّ معها”.

وتابع “أرسل لي المدير الفني لروتانا طوني سمعان صورة من إعلان الحفل السعودي فقبلتها، لكني صدمت من الصورة التي نشرتها ميريام على صفحاتها الخاصة، لذلك أصبت بالجنون، الأمر الذي دفع طوني سمعان للتواصل معها اطلب منها إلغاء الصورة “.

ولفت فارس كرم إلَّى أن ميريام فارس استفزته كثيرًا بتصريحاتها عَنّْدما أشارت إلَّى أن لجنة الترفِيْه هِيْ التي اختارت الصورة، لأنها تعرف أهم شيء، وأضافت أن أسوأ شيء على حد قوله هِيْ هِيْ. بيان بأنها هِيْ التي اختارت حضوره فِيْ الحفل، مما دفعه لكتابة تغريدة قاسية ضده.

وكان الفنان اللبناني قد كتب فِيْ آخر تغريدة له على تويتر “أحب أن أذكرك بالأيام التي كنت تغني فِيْها بأوتار وتجري وتتخيلني فِيْ نهاية الليل. الباقي، أنت تعرف جيدًا. أرفق تغريدته بعلامة تصنيف مسيئة ضدها.

فارس كرم نجوم لبنان دعموني ولم يعلقوا على تغريدتي

كَمْا علق فِيْ ظهُوره مع الإعلامي إيلي باسيل “الذي غمرني بالموضوع هُو أن 99٪ من نجوم الدرجة الأولى فِيْ لبنان تواصلوا معي وأعربوا عَنّْ دعمهم لما فعلته، لكنهم لم يفعلوا. مثل التغريدة أو حتى إعادة نشرها “.

وأشار فارس كرم إلَّى أن ميريام فارس تعاني من مشاكل مع الجميع، متسائلاً هل من الغريب أنها تعتبرها صغيرة بالنسبة لها، إذا كانت هِيْ نفسها تعتبر مصر أو العالم صغيرًا

وأضاف “التي تخرج بيديها تفعل ذلك، وتضع رأسها فِيْ رأسي، وأريد أن أذهب إلَّى القضاء لمعرفة حجمها أمامي. أنا إنسان قادر على تحمل كل كلمة قلتها وكل قرار اتخذته “.

فارس كرم احترام نجوى كرم وإليسا ونوال الزغبي

وأكد كرم أنه فكر فِيْ إلغاء آخر تغريدة بعد التواصل مع الرئيس التنفِيْذي لشركة روتانا سالم الهندي، لكنه تراجع عَنّْ قراره بعد أن كتب تغريدة أعلن فِيْها اللجوء إلَّى العدالة.

وأشار إلَّى الحب الذي أبداه لكل من الفنانات نجوى كرم وإليسا ونوال الزغبي، مشيرا إلَّى أن غياب الأخيرة لفترة سمحت للراقصات بالظهُور على المسرح.

فِيْ ختام حديثه ؛ وعبر فارس كرم عَنّْ حزنه لوفاة الفنان جورج الراسي، متسائلا كَيْفَ أحبه الجميع، إذ قاتلوه وهُو على قيد الحياة، معلقا “بكوا عليه وركضوا من أجل التعازي من خلال الموقع الرسمي، نعرف كَمْ. لتبييض الأواني “.