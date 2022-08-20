فارس كرم يرد على ميريام فارس نفسية محمضة

رفض الفنان اللبناني فارس كرم التعليق على تصريحات زميلته الفنانة ميريام فارس، التي حاولت فِيْها تبرير نشر صورتها بحجم أصغر من حجمها فِيْ الإعلان عَنّْ حفلتها التي كانت مقررة فِيْ جدة. .

واكتفى فارس كرم قائلًا “لا أريد جوابًا على النفس المحمّضة، لكنّ نفسهم حمضيّة”.

وأضاف “كل فنان يصدر أغنية شبيهة به. للأسف لا تعرف ما إذا كانت الأغنية ناجحة أم لا، خاصة وأن أغاني اليوم يتم ترتيبها على أساس نسبة المشاهدات”.

وأشار إلَّى أنه من الفنانين الذين يرفضون الدخول فِيْ قضية شراء المتابعين لزيادة نسبة مشاهدة أعماله، قائلاً “منذ تلقيت دعوة لزيادة نسبة المشاهدة على اليوتيوب، رفضت الأمر. وطلب ترك الأشياء كَمْا هِيْ “.

وكشف عَنّْ أنه سيطلق فِيْ الفترة المقبلة أغنيتين، الأولى من كلمات وألحان فارس اسكندر، والثانية لمازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وإنتاج روتانا.

تفاعل مؤيدون مع تصريح فارس كرم الذي وجده البعض صادمًا، خاصة بعد أن اعتذرت منه ميريام فارس ووصفته بأنه “من أفضل الشباب”.

فِيْما أكد آخرون أن فارس كرم تصرف بعفويته المعتادة، كونه من أولئك الذين لا يعرفون التصنيع، وعلقوا قائلاً “مازال قلبه على طرف لسانه”.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “المجتمع الفني كله متحمس بصراحة، لا أحد يحب أحدًا والجميع يغارون من بعضهم البعض”.

وأضاف آخر “فارس كرم محق فِيْ أقواله، والسعودية لا علاقة لها بتحديد حجم الصورة، وهذا البلد يسعى دائمًا إلَّى احترام الفنان وتقديره”.

فِيْ غضون ذلك، كشفت ميريام فارس حَقيْقَة خلافها مع فارس كرم، بعد أن نشرت صورة من حفلهما فِيْ السعودية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت صورتها بحجم أصغر من صورتها العامة. الجدل، وادعى البعض أن هناك خلاف بينهما.

قالت ميريام فارس لا خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا واثقة من أنني لم أقصد الإساءة إليه، وفارس من أفضل الشبان وأنا أعتذر إذا استاء مني، وسيكون هناك حزب لنا فِيْ الفترة المقبلة “.