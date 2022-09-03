فارس Yسكندر لـ ميريام فارس قلبتي عا ذكر.. ولطيفة التونسية تدخل الحرب

تتواصل حرب الإعلانات التي اندلعت بين النجمين اللبنانيين فارس كرم وميريام فارس، على خلفِيْة “بوستر” حفلهما الأخير فِيْ السعودية، مع دخول حفلات جديدة يتقدمها الشاعر الغنائي. فارس إسكندر والإعلامية ديما صادق والنجمة التونسية لطيفة، بعد تصعيد هذه التصريحات التي أدت إلَّى اتهامات. هذا الأخير هُو أول من شكك فِيْ شرفها.

وقسمت تلك الحرب اللبنانيين إلَّى قسمين أحدهما يدعم فارس كرم الذي بدأ الخلاف عَنّْدما وصف ميريام فارس بأنها “حزينة نفسية” فِيْ تعليقها على أن حجم صورتها أكبر من صورتها. على ملصق الحفل. . الذي نشره على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ومجموعة أخرى تضامنية مع ميريام فارس التي رفعت حدة هذه التصريحات بالرد على فارس كرم قائلا “لا أستطيع الرد على هذا المستوى. لدي فكرة عَنّْه أنه إنسان محترم، وقد فوجئت بالقِصَّة التي حدثت، والقِصَّة كلها صورة، عيب فِيْ عيب “.

فريق أسعار كرم

ولم تنته تصريحات النجمين عَنّْد هذا الحد، إذ رد فارس كرم على ميريام فارس بتغريدة عبر حسابه على تويتر، أرفق بها هاشتاغ يشتمل على الكفر، إضافة إلَّى هاشتاغ آخر #Tiempo de Bailarines.

وقال فارس كرم فِيْ تغريدته “أحب أن أذكرك بالأيام التي غنيت فِيْها بأوتار وركضت وتخيلتني فِيْ آخر الليل … الباقي تعرفه جيدًا، تريد إقامة الحفلات”. فِيْ الواقع، مات أولئك الذين لجأوا “.

بدورها ردت ميريام فارس بتغريدة وعدت فِيْها بالحكَمْ عليه قائلة “يبدو أنك لم تتسامح مع الحَقيْقَة … بالعدالة سأجعل منك عبرة لكل رجل يهاجم. ” شرف المرأة لأنها لم تخرج برأس “.

وكان من أبرز مؤيدي فارس كرم الشاعر الغنائي فارس اسكندر، الذي نشر تغريدة تحتوي على أبيات شعرية هاجم خلالها ميريام فارس، بعدما وصفت فارس كرم بـ “المذكر”.

غرد إسكندر “قالت رجولي. قلت عَنّْ سبب اللذة … لائحة اتهام لرجوليتي وأنا فخور بها … المشكلة هِيْ أنك قلبتني على ذكر … أنك قطعت شقاوة (رأسك) … ذكور.

وعبر فارس كرم عَنّْ إعجابه بتغريدة اسكندر. وأعاد نشرها عبر حسابه على تويتر وعلق عليها قائلا “أبو محمد الغالي صباح الخير مصيبة إذا تكلمنا ومصيبة إذا سكتنا”.

وتزامنًا مع تلك الحرب تم إطلاق تسريب صوتي لفارس كرم يقول فِيْه “اختبار (ميريام فارس) لا تريد أن تكون لطيفًا، إنها تريد أن تكون لطيفة، ولم آخذها ولم أعطيها. أنا بطيخ يتشقق قليلاً “.

وبعد الإفراج عَنّْ ذلك التسريب غرد كرم عبر حسابه على تويتر “لطيفة أنت فنانة كبيرة وأنت عروس قلبي وعزيزة عليّ، وأنا أكبر ولكن اسمي حد اسمك”. “. وبقصتك التي تشرفني، وأنت تعرف الكثير عَنّْ تقديري واحترامي لك “.

أجاب النجم التونسي حزينًا على وفاة شقيقه الأكبر حسن ‘أحبك كثيرًا وأحترمك كثيرًا. الله يوفقك فِيْ حياتك ويحميك أنت وأهلك وينجح فِيْ عملك يا حبيبتي “.

فريق ميريام فارس

من جهة أخرى، برزت مواطنتها ديما صادق، التي تجاوبت بقوة مع شعر فارس اسكندر، وسط تضامن مع ميريام فارس.

وقالت ديما فِيْ تغريدة لها على تويتر “فارس اسكندر شاعر وملحن لبناني. ومن بين أغانيه – التي تقصر التنورة – نشونجي – شدوا ملابسك، ما عَنّْدك أعرض منها – لا لديهن فتيات لاستخدامهن فِيْ شهادتهن.

وأضاف مستهزئًا برأي فارس “لديه كأي شاعر آراء عديدة تثري النقاش الفكري فِيْ البلاد”، أجاب عليها بالقول “حقيبتي أكثر مني”.