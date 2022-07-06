فارق السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة يقفز لمستوى قياسي

أظهرت بيانات من جيه.بي مورجان، اليوم الثلاثاء، أن انتشار عوائد السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة على سندات الخزانة الأمريكية قفز إلَّى مستوى قياسي جديد بلغ 1042 نقطة أساس.

تعرضت السندات الصادرة عَنّْ مصر فِيْ الخارج لضغوط منذ اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا، والتي استنزفت إمدادات القمح وتسببت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار المواد الغذائية.

فِيْ الأسبوع الماضي، أفادت بيانات Tradeweb عَنّْ مستوى منخفض جديد، وانخفضت السندات طويلة الأجل بما يصل إلَّى 1.3 سنت فِيْ الدولار إلَّى مستوى قياسي جديد.

وأظهرت البيانات أن السندات المستحقة فِيْ عام 2040 تراجعت بمقدار 57.581 سنتًا للدولار، بينما تم تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاض ما بين 60 و 65 سنتًا.