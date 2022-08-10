فارق العمر بين رجاء حسين وزوجها ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول التعرف على زوج الفنانة رجاء حسين ، حيث عرفت الفنانة رجاء حسين النجمة القديرة والأنيقة والمميزة ، التي قضت معظم حياتها وسط كل معالم الفن ، لم يمنعها شغلها في الوسط الفني من قيامها بدور الامومة ، فحافظت على أسرتها طيلة الـ 51 عامًا الماضية ، فما هو فارق العمر بين رجاء حسين وزوجها ، تابعوا معنا .

من هو رجاء حسين من ويكيبيديا

رجاء حسين ممثلة مصرية. رجاء ولدت عائشة رجاء حسين زكي في محافظة القليوبية في مصر، واستقرت هناك حتى بداياتها الفنية التي لم تكن سهلة، حيث لم توافق عائلتها على دخولها المجال الذي بدأته من فيلم “قلوب القلوب”. الناس “في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. في الماضي، استمرت أعمال رجال الحسين في كونها من الأصول الفنية التي تحتوي على أكثر من مائتي عمل فني جسدت فيه أدوارًا مختلفة. الجدير بالذكر أن الرجاء حاصل على إجازة في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية.

سيرة رجاء حسين

في سياق ما سبق ذكره عن الفنانة رجاء حسين نورد أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط

الاسم الكامل عائشة رجاء حسين زكي.

الإسم المستعار رجا حسين.

تاريخ الميلاد 7 نوفمبر 1937 م.

مكان الميلاد محافظة القليوبية – جمهورية مصر العربية.

العمر 85 سنة.

الاقامة العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

المؤهل التعليمي التمثيل والإخراج.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية، اللهجة المصرية.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأ رجاء حسين العمل منذ عام 1958 – حتى اليوم.

تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022 م.

فارق السن بين رجاء حسين وزوجها

يقدر فارق السن بين رجاء حسين وزوجها بنحو خمس سنوات. ولدت في 7 نوفمبر 1937، وتبلغ من العمر 85 عامًا. ولد زوجها الفنان سيف عبد الرحمن في 17 مارس 1942 ويبلغ 80 عامًا. يشار إلى أن رجاء حسين انفصلت عن زوجها بعد وفاة ابنها الأكبر بعد زواج دام أكثر من خمسين عامًا.

زوج رجاء حسين

زوج الفنانة رجاء حسين هو الممثل المصري سيف الدين عبد الرحمن. كان الأمر تقليديًا، لكنها عاشت معه أيامًا سعيدة، فلم يجبرها على ترك عملها الفني، واستمر زواجهما حتى حزنت رجاء حسين على ابنها الأكبر، فطلبت الطلاق لعدم قدرتها على العيش. منزل زوجها.

أولاد رجاء حسين

رجاء حسين لديها ابن واحد من زوجها سيف عبد الرحمن “كريم سيف” وابنة اسمها “دينا”. كانت علاقة رجاء حسين بأبنائها قوية للغاية، حيث تأثرت بشكل كبير بوفاة ابنها الأكبر كريم، وتوفي كريم فجأة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. أما ابنتها دينا فقد ذكرت في أكثر من لقاء أنها بقيت صديقتها الوحيدة ولم تتركها وزوجها حتى وفاتها.

وفاة رجاء حسين

توفيت الفنانة رجاء حسين، اليوم الثلاثاء، التاسع من أغسطس 2022، حيث نعت نقابة الفنانين المصريين هذا المكانة الفنية العظيمة، وأعلنت أن سبب وفاتها هو معاناتها الطويلة من المرض، ودعت عليها نقابة الفنانين المصريين. مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد فيما لم تشهد تعازيها حضورا كبيرا. من الفنانين باستثناء المقربين منها، وكانت رجاء قد أوصت جميع معجبيها بالدعاء لرحمتها وتذكرها جيدًا بعد وفاتها.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول الفنانة المصرية القديرة التي شكلت حالة فنية فريدة بعد أن استمرت في الميدان حتى أيامها الأخيرة وهكذا تعرفنا على فارق السن بين رجاء حسين وزوجها ، و​​أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة رجاء حسين، ومعلومات عن أبنها وسبب وفاته وتاريخه.