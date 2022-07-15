فاركو يتفوق على الأهلي والزمالك برقم مميز في الدوري

فاركو هو أقوى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد 24 جولة من المنافسة، في أول ظهور له في الدوري.

لم تتلق شباك فاركو سوى 16 هدفًا حتى الآن بفوزه على قطبي الأهلي والزمالك.

وتفوق فاركو على الدوري المصري حتى الآن حيث تلقى المتصدر الزمالك 24 هدفا فيما تلقى الأهلي 18 هدفا وبيراميدز 17 هدفا.

ويرجع تفوق فاركو إلى الصفقات الخاصة التي أبرمها في بداية الموسم، خاصة على خطوط الأساس، وأبرزها العقد مع محمد صبحي الذي واصل تألقه هذا الموسم.

ويتكون الخط الدفاعي من عناصر مميزة من بينهم رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكري وعزمي جمعة وجيفرسون الذين وقعوا في بداية الموسم.

ويأمل فاركو، بقيادة المدرب البرتغالي نونو ألميدا، في تحقيق نتائج باهرة في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز هذا الموسم.