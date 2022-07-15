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فاركو يتفوق على الأهلي والزمالك برقم مميز في الدوري

كتب newsaفي آخر تحديث
فاركو يتفوق على الأهلي والزمالك برقم مميز في الدوري

فاركو هو أقوى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد 24 جولة من المنافسة، في أول ظهور له في الدوري.

لم تتلق شباك فاركو سوى 16 هدفًا حتى الآن بفوزه على قطبي الأهلي والزمالك.

وتفوق فاركو على الدوري المصري حتى الآن حيث تلقى المتصدر الزمالك 24 هدفا فيما تلقى الأهلي 18 هدفا وبيراميدز 17 هدفا.

ويرجع تفوق فاركو إلى الصفقات الخاصة التي أبرمها في بداية الموسم، خاصة على خطوط الأساس، وأبرزها العقد مع محمد صبحي الذي واصل تألقه هذا الموسم.

ويتكون الخط الدفاعي من عناصر مميزة من بينهم رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكري وعزمي جمعة وجيفرسون الذين وقعوا في بداية الموسم.

ويأمل فاركو، بقيادة المدرب البرتغالي نونو ألميدا، في تحقيق نتائج باهرة في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز هذا الموسم.