فاركو يرفض بيع محمد صبحي للأهلي لسبب مثير

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي فاركو رفض بيع محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، والذي تمت إعارته للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة الأهلي. مع اللاعب.

وأوضحت مصادر مطلعة داخل نادي فاركو، أن الإدارة رفضت عرض النادي للأهلي بتوظيف محمد صبحي، وذلك لأن النادي لم يقم بتفعيل بند شراء لاعب الزمالك.

السبب وراء رفض إدارة فاركو عرض الأهلي للتعاقد مع محمد صبحي هو أنهم يخشون فقدان قيمتهم كنادي كبير في الدوري المصري الممتاز، بضم لاعب من الزمالك ثم بيعه للأهلي. . .

من ناحية أخرى، حسم المسؤولون عن النادي الأهلي موقفهم من بيع النجم المالي عليو ديانج، أول لاعب كرة قدم بالنادي، لنادي النصر، بعد عرض النادي السعودي لتولي خدمات النادي المالية الدولية. في سوق الصيف.

استقرت إدارة القلعة الحمراء على رفض رحيل النجم المالي أليو ديانج لنادي النصر السعودي، بناءً على رغبة اللاعب.

يطمح أليو ديانج في امتلاك خبرة احترافية في أوروبا، وهو ما لم يعترض عليه الأهلي، طالما أن العرض القوي يناسب اللاعب والنادي.