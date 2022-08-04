فاركو يصدم الأهلي بسبب محمد صبحي

كشف عاطف حنفي، المدير الفني العام لفريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، عن صحة ما تردد عن احتمال رحيل الحارس الدولي محمد صبحي حارس مرمى الفريق البرتقالي المعار من صفوف الزمالك إلى الأهلي خلال هذه الفترة. الانتقالات الصيفية القادمة.

أكد عاطف حنفي، في تصريحات متلفزة، أن ما تردد عن تلقي نادي فاركو لعروض من الأهلي لشراء محمد صبحي لا أساس له من الصحة حتى الآن.

وأضاف عاطف في تصريحاته “صبحي لديه رغبة في مواصلة مسيرته لفترة أطول مع فاركو الموسم المقبل لأنه حارس مرمى الفريق الأول ويلعب أيضًا لمنتخب مصر، فلماذا يترك الفريق”

وتابع “فاركو هو صاحب القرار الأول بشأن عودة محمد صبحي للزمالك في الموسم المقبل أم لا”.

الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بعد التعادل مع فاركو

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرارا شديدا بعد تعادل فريق الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره فاركو في الدوري.

ودعا محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ يوم الخميس لبحث تداعيات مباراة فاركو.

يسود حالة من الغضب الشديد بين جماهير الأهلي بسبب الأداء السيئ الذي أظهره الفريق في الفترة الماضية، والذي تسبب في خسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.