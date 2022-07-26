فاركو يكشف حقيقة اقتراب محمد صبحي من الأهلي

كشف مدراء نادي فاركو عن حقيقة الأنباء المتداولة حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمد صبحي حارس الفريق.

يأتي ذلك بعد تفعيل بند الشراء في عقد الحارس من الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد مصدر من نادي فاركو أن الأهلي لم يتفاوض معهم رسميا على التعاقد مع محمد صبحي في السوق الصيفي.

وأكد أن كل ما يتم النظر فيه هو مجرد تكهنات إعلامية ولا أساس لها.

أكد المنفذ الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة ريد كاسل أنهت بشكل رسمي تقريبا التعاقد مع الدولي محمد صبحي حارس مرمى فاركو كلوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت الفترة الماضية واحدة من المفاوضات القوية بين الأهلي وفاركو الذي انتهى بإغلاق الصفقة للمواسم الخمسة المقبلة مقابل 25 مليون جنيه.

على أن يقوم فريق البرتقالي بتفعيل بند الاستحواذ الخاص بالزمالك والبالغة 15 مليون جنيه.

وأكد عبد الغني في تصريحاته أن الأهلي اتفق أخيرًا مع فاركو على الحصول على 25 مليون جنيه مقابل التخلي عن الحارس.

هذا خلال فترة ميركاتو الصيفية الحالية، حيث دفع فريق البرتقالي للزمالك 15 مليون جنيه إسترليني وربح 10 مليون جنيه إسترليني.