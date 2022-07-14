فاركو يوجه صدمة قوية للأهلي والزمالك بشأن محمد صبحي

وأعطى نادي فاركو حالة من الذعر لقطبي كرة القدم المصري، الأهلي والزمالك، بسبب ترقية الحارس محمد صبحي لاعب الزمالك المعار لنادي فاركو.

أعلن مدراء نادي فاركو عن اتفاقهم النهائي على تفعيل بند الشراء في عقد محمد صبحي دي الزمالك.

وأشارت عدة تقارير إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد صبحي من فاركو بعد تفعيل شرط الشراء.

وعلمت كورة 365 من مصدر مقرب من محمد صبحي أن بعض مسؤولي النادي الأهلي يحاولون إقناع الحارس بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن اللاعب يواصل مع فاركو الموسم المقبل ولا ينوي الرحيل.

وأوضح أن اللاعب غير مهتم باللعب لأندية النخبة سواء كان الأهلي أو الزمالك، رغم أنه يفكر في اللعب بشكل أساسي مع النادي الذي يلعب له.

وأوضح أن اللاعب مضمون بشكل أساسي المشاركة مع فاركو، وبالتالي سيكون حارس مرمى الفريق الأول، من أجل الانضمام إلى المنتخب المصري.

وأشار المصدر إلى أن فاركو أغلق الباب بشكل كامل على رحيل محمد صبحي، بسبب رغبة النادي في تعزيز صفوفه بصفقات قوية الموسم المقبل.

ويرجع ذلك إلى رغبته في المنافسة الجادة ومحاولة الوصول إلى نصف النهائي واللعب في البطولات الأفريقية مثل Future.