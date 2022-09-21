فاروق فلوكس عَنّْ محمد رمضان لسانه فالت.. ومريض نفسي

تتكرر أزمات الفنان المصري محمد رمضان مع نجوم آخرين لتصريحاته عَنّْها، حتى عَنّْدما صرح بأنه يرفض القيام بأدوار قدمها الممثل فاروق فلوكس، مثل “الولد الراقص” فِيْ فِيْلم “الراقص”. الراقِصَّة والسياسي “. وعلق رمضان “إذا لبست ثوبًا فلن تكون مثله رغم أنه فنان رائع”.

ومؤخرا هاجم Flux تصريح رمضان عَنّْه وقال إنه لن يكون قادرا على إتقان تجسد الشخصية كَمْا لو قدمها، مشيرا إلَّى أن محمد رمضان ممثل ولكن “لسانه سقط” على حد تعبيره. ضعه ولا اريد العمل معه ابدا.

تفاجأ الفنان المخضرم بالاعتداء عليه بلا سبب، قائلا “يهاجمونني بلا سبب، ولا أعرف لماذا يهاجمني محمد رمضان. رأيه عَنّْي محترم، لكني لا أفعل”. أي شيء بالخارج “. ، عَنّْدما أعمل وأسيطر عليه ويؤمن به الناس، فهذا شيء آخر “.

وقال فاروق فلوكس فِيْ بيان صحفِيْ “لقد دموع فِيْ عين واحدة وقحة بطولة الأستاذ عادل إمام، وهذه هِيْ لغة الفن التي لا تمشي بجودة واحدة، كل أدواري التي قدمتها طوال مسيرتي الفنية مع أقدام من شخصيات مختلفة، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يخلقون “.

وتابع فاروق فلوكس “عَنّْدما أصنع شخصية الولد الراقص، يجب أن تكون الشخصية سعيدة، إذا لم يفهم هذا فهُو حر، لكنني لست مستاءًا تمامًا، ولا المشاهد، لكني وجدت تجسيدًا لـ الشخصية.”

وأوضح “الناس فِيْ الوسط، أنا لا أعمل معهم أبدًا، وهُو واحد منهم. هذا لا يعَنّْي أنني أفضل منه، لا على الإطلاق. لا أحب نوع العمل الذي يقوم به “.

فاروق فلوكس ينتقد محمد رمضان بعد أزمة مع عائلة فريد شوقي

فِيْما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي دخلها محمد رمضان مع أسرة الممثل المصري الراحل فريد شوقي، بعد أن قارن بين فِيْلم “حميدو” للفنان شوقي، وفِيْلم “عبده موته” الذي قدمه رمضان، تم تصوير فاروق فلوكس. تفاجأ بهذه المقارنة ووصف الفنان الشاب بأنه مريض نفسيًا يحتاج إلَّى التعامل معه.

وعلق فلوكس قائلاً “محمد رمضان سيعالج نفسه بطبيب نفساني. إنه ممثل جيد جداً ولكن يجب أن يذهب ويعالج نفسه. من يعيش فِيْ عهد فريد شوقي سيعرف أنه لم يكن هناك شاب يحمل سلاحاً فِيْه”. يده “. يدا بينما كنت مبتهجا “.

وتابع “إنه يتحدث وقد جاء فِيْ وقت ليس وقته، لذلك لن يقارن نفسه به … لذا، فإن كل من يخرج يقول إنني مثل فلان. الناس قِصَّة رائعة “. الذين حفروا وجودًا لشخص ما ليأتي ويقول إنني مثل فلان “.

نصح فاروق فلوكس محمد رمضان بعدم مهاجمة ما وصفه بـ “القمم القديمة أو الحديثة”.