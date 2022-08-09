فاروق فلوكس يخضع لعملية جراحية.. وابنته تطلب الدعاء له

كشفت المخرجة المصرية، اليسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، عَنّْ تعرضها لمشكلة صحية استدعت دخولها المستشفى.

نشر اليسر صورة لوالده عبر حسابه على فِيْسبوك وعلق عليها قائلاً “العم فلوكس يعمل الآن.

يذكر أن المركز الوطني للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق كرم مؤخرا الفنان فاروق فلوكس، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

خلال حفل تكريمه، تمت ة فِيْلم وثائقي عَنّْ السيرة والحياة الفنية للفنان فاروق فلوكس، ثم تم توزيع بروشور عَنّْ رحلة تبرعاته، تلاه مقطع فني من الفرقة الموسيقية بالمركز الوطني للمسرح. إخراج الفنان تامر غنيم، وغناء أنغام مصطفى وأحمد محسن وهند عمر.

قال فلوكس فِيْ كلمته “رحلتي فِيْ العطاء للفن بدأت منذ 65 سنة. لدي كل الشكر والشكر للفنانين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، ورغم تكليفِيْ بالعمل فِيْ المصانع الحربية، فإن الفن جذبتني، وأنا أقدر كلمة فنان، لأن الفن شيء عظيم “.

وأضاف أن مسيرته الفنية بدأت عَنّْدما كان طالبا فِيْ كلية الهندسة، وأنه بعد تخرجه من الهندسة تقدم للالتحاق بالمعهد العالي للسينما حيث أجرى الامتحانات واجتازها وحصل على المركز الأول فِيْ فِيْ ذلك الوقت.

وأوضح أنه فِيْ ذلك الوقت كان على المتقدمين التوقيع على إفادة تفِيْد بأن الموظفِيْن سيلتزمون بالمواعيد النهائية للمعهد، وعَنّْدما قرأ حسن فهمي البيان قال لي لن أقبلك لأنك مسؤول.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، حل فاروق فلوكس ضيفا على إحدى حلقات برنامج “ذكرياتي” للراحل سمير صبري على إذاعة الأغاني، وهِيْ حلقة من البرنامج ضمن أربع حلقات مختلفة سجلها النجم سمير صبري. مع بعض النجوم فقط. قبل وفاته بينهم الفنان حسن يوسف ومادلين طبر ومحطة الإذاعة الشهِيْرة إيناس جوهر.