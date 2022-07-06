“فاز أو خسر”.. النصر مهدد بدفع 34 مليون ريال إلَّى حمد الله

فِيْ مفاجأة كبيرة، يتعرض نادي النصر الآن للتهديد بدفع 33 مليون ريال للنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* الصدمة تهز الانتصار فِيْ قضية الحمد الله.

وفِيْ هذا السياق، نقلت صحيفة “الرياضية” اليومية عَنّْ مصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”، أنه من المنتظر صدور الحكَمْ بعد إحالة قضية النصر والحمد الله إلَّى غرفة تسوية المنازعات.

وكشفت المصادر أنه من المنتظر صدور الحكَمْ هذا الأسبوع. هُو دفع نادي النصر باقي المكافآت للاعب عبد الرزاق حمدالله مع تعويض مالي لصالح أحد طرفِيْ النزاع من قبل الشخص المتسبب فِيْ إنهاء العقد. بحسب تقييم غرفة حل النزاعات.

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وطالب النجم المغربي 8.8 مليون يورو (حوالي 34 مليون ريال سعودي)، كقيمة الرسوم المتبقية من الموسم الرياضي الماضي، بالإضافة إلَّى بعض المكافآت المالية.

واذا كان هذا الخبر صحيحا. بالنصر سواء ربح أو خسر فِيْ الحال فهُو ملزم بدفع المكافآت المتأخرة والحمد لله والتي قد تصل إلَّى 34 مليون ريال أو أقل.

أي النصر … سيكون ملزمًا بدفع مكافآت وتعويضات مالية، ولله الحمد -فِيْ حالة الخسارة- بينما سيدفع المكافآت، وفِيْ المقابل، يتلقى تعويضًا ماليًا من اللاعب لإنهاء المباراة. العقد. -إذا فزت بالقضية-