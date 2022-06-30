فاطمة الأنصاري تعود إلَّى السوشيال ميديا بعد اعتزالها بـ”لوك” جديد

وشهدت الفترة الماضية تغيبًا عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسناب شات السعودية الشهِيْرة فاطمة الأنصاري، حيث امتنعت عَنّْ نشر يومياتها وكل ما يتعلق بحياتها عبر حساباتها الشخصية، وبعضها يوحي بأن وفاته المفاجئة قد تكون علامة. زواجه من جديد وانسحابه من مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد شهر من شائعات اعتزالها سناب شات، عادت فاطمة الأنصاري إلَّى متابعيها بفِيْديو أبيض وأسود تتأرجح فِيْ عباءتها السوداء وهِيْ فِيْ حالة من النعيم، مرفقة بتعليق تعلن عودتها إلَّى التطبيق، كتابة، “اشتقت لك حقًا، لقد كانت إجازة طويلة لكنني كنت سعيدًا.” وجهِيْ وأنا جالس أشاهد تعليقاتكَمْ “.

لاحقًا، ظهر فِيْ مقطع فِيْديو يطمئن فِيْه متابعيه على صحته، ويعتذر عَنّْ غيابه الطويل الذي برره برغبته فِيْ قضاء بعض الوقت فِيْ الاسترخاء بعيدًا عَنّْ كل ما قد يصرف انتباهه.

وأشار الأنصاري إلَّى أنه فِيْ دبي مع أصدقائه فِيْ رحلة استرخاء. لذلك قررت التوقف عَنّْ التصوير لتستمتع بكل لحظة، موضحة أن هذه إحدى عادات السفر لديها، حيث تفضل الابتعاد عَنّْ هاتفها.

بسبب وقت الفراغ الطويل، قرر الفاشي اعتماد مظهر جديد ؛ لقد غير قِصَّة شعره واتخذ لنفسه لونًا جديدًا.

وكشفت فاطمة أنها تعرضت لمشكلة صحية خطيرة اعتقدت أنها ناجمة عَنّْ كورونا، لكن اتضح أنها أصيبت بعدوى تسببت فِيْ ارتفاع درجة الحرارة.

وفِيْ السياق ذاته، نفى الأنصاري أن يكون غيابه بسبب الجراحة التجميلية التي أجراها، مؤكدًا أنه إذا اتخذ قرار إجراء ملامحه، فسيخبر متابعيه على الفور.

بالعودة لقرار الاعتزال، كانت سناب شات السعودية الشهِيْرة مريم الأنصاري، قد كشفت سابقًا عَنّْ اعتزال شقيقتها فاطمة وتوقفها عَنّْ النشر عبر حسابها فِيْ تطبيق “سناب شات”، كَمْحادثة بينها وبين أحد المتابعين. -up ردًا على سبب اختفاء فاطمة المفاجئ بقولهم “حسنًا، توتا تستقيل من سناب شات”.

فِيْ محادثة أخرى، قال “يا إلهِيْ، نحن نجلس ونقنعها، لكن ما لا تريده”.