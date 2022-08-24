فاطمة الطباخ تهاجم نهى نبيل.. وتعتبر تصرفها “قلة أدب”

هاجمت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ مواطنتها نهى نبيل، واصفة سلوكها بـ “الأدبي”، بعد أن نشرت الأخيرة مقطع فِيْديو لها وهِيْ تتمايل على أغنية “للحبيب المستقبلي”.

ظهرت الفاشية نهى نبيل فِيْ الفِيْديو الذي نشرته على حسابها “تيك توك” بملابس نومها، وهِيْ تحمل مشطًا كَمْيكروفون، وتخفِيْ عينيها بنظارة شمسية سوداء كبيرة، وعلقت “الساعة الرابعة صباحًا” بعد نوم عائلتي ووالده “.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نبيل غنى هذه الأغنية على أنها إهانة لزوجها، خاصة أنها لا تناسب الأزواج، بل تشير إلَّى الشخص العازب الذي يعيش بمفرده، حيث أتت بعبارة “سكايوزمي للجميع، أنا. لست محبًا ولا صديقًا، وماكو كلب .. ليس لدي. سنتزوج سرا .. سنأخذ منزلًا بعيدًا .. حبيبي. “

بدورها، توجهت فاطمة الطباخ على حسابها الشخصي لتنتقد نهى نبيل دون أن تذكر اسمها صراحة قائلة “كل اتجاه أذهب إليه أذهب إليها. تزوجنا سراً وليس لدي صديق ولا صديق”. كلب صحيح “” لا تتحدث عَنّْ هذا وأنت متزوج ولديك أطفال! كَيْفَ يحدث هذا! هذا نقص فِيْ الأدب .. ماذا يعَنّْي زوجها كلب مثلاً

من جانبها، لم ترد نهى نبيل على الانتقادات بل اكتفت بالصمت.

ووقع الاعتداء قبل إعلان نهى إصابتها بحرقة فِيْ المعدة، وإصابة زوجها إبراهِيْم خليل بورم حميد فِيْ القولون، حيث راجعت حسابها على تطبيق “سناب شات” لنشر الخبر الصادم، لذا نشرت صورة لها. وقال الطبيب وهُو داخل المستشفى معلقًا “دكتور ما ألم، مريض ومطمئن .. أعاني من قرحة فِيْ المعدة وبوحمد عَنّْده ورم حميد فِيْ القولون، الحمد الله”.

عَنّْدما سألها أحد المتابعين عَنّْ تجربة التنظير التي خضعت لها طمأنتها بقولها “تسهِيْلات كثيرة من المديح ولا ألم نهائي … التخدير عام ولكنه ليس قويا … تمر بيوم عادي ان شاء الله “.

أما عَنّْ حالة زوجها، فأوضحت أن حالته ليست مخيفة. بما أن الورم وراثي، يجب أن يخضع لفحوصات دورية للتأكد من عدم ظهُوره مرة أخرى، فتكون فحوصاته كل خمس سنوات، ثم كل 10 سنوات.