فاطمة الطباخ توضح سبب نحافتها وتغير ملامحها بشكل كبير

كشفت الفنانة والإعلامية الكويتية فاطمة الطباخ، عَنّْ سبب تغير ملامحها وخسارة وزنها بشكل كبير، بعد أن أثار ذلك ضجة بين الجمهُور.

ووثق الطباخ مقطع فِيْديو على تيك توك من داخل عيادة الطبيب الذي أجرى العملية، موضحا فِيْ الفِيْديو أن العملية لم تكن لأغراض تجميلية، ولكن بسبب مخاطر السمنة، ولكن بسبب مرض السكري لديهم. الكولسترول والضغط وغيرها.

وأضافت الطبيبة، أن العملية كانت المرحلة الأولى، وحافظت فاطمة الطباخ على مظهرها، فِيْما جاءت نتائج العملية من خلال الحمية والرياضة، كَمْا ظهرت فِيْ مقاطع فِيْديو لها وهِيْ تمارس التمارين فِيْ النادي.

فاطمة الطباخ مستعدة لنشر الرسائل والمشاركات التي تحمل كلمات حب وأهمية التغيير الداخلي.

وقالت الممثلة والممثلة الإعلامية الكويتية فِيْ أحد التعليقات “عَنّْدما تكون مستعدًا للتغيير، ابدأ من الداخل، ولا تقلد أحدًا ولا تشبه نفسك، ولا تستمع إلَّى أحد ولا تقلق”. عَنّْ أي شخص. ابدأ فورًا ولا تتردد … خطط وفكر وكن صادقًا واعرف روحك واكتشف الطريقة ثم أعلنها بعد أن تحققها “.

وكتب فِيْ تعليق آخر “تحدثوا مع بعضكَمْ البعض عَنّْ الحب والعَنّْاية والمشاعر الكثيرة التي لديكَمْ لبعضكَمْ البعض. ربما لن تمنحكَمْ الحياة دقيقة أخرى للتعبير عَنّْها”.

فِيْ سياق آخر ؛ وتحدثت فاطمة الطباخ عَنّْ قيمة المكافأة التي حصلت عليها من وزارة الإعلام بعد تغطية السيناريو الذي بثت فِيْه حَقيْقَة انتشار فِيْروس كورونا فِيْ الكويت، وكتبت على حسابها على تويتر “ثواب الجبهة. صفوف كَمْذيع رسمي وفِيْ الوزارة أيام كورونا، تغطية، بلاوي، صقيع، برد، تصاريح لأيام الحظر، عودة من اختيارك وفِيْ حالة مكالمة طوارئ. أنا أعطيك أخبار جيدة. المكافأة أقل من 500 دينار كويتي “.

واختتم تغريدته “الحمد لله على نعمة الإخلاص فِيْ العمل، وإلا لما قلنا شيئًا”.

ورد عليه احد المتابعين قائلا عزيزتي فاطمة الحمدالله عملنا ولم نتوقع مكافأة. توقعت ان تكون شرف وشهادة تقديرية عملنا طوال فترة كورونا بالتنظيف وتغطية الفترات. وترَابِطْ ست ساعات متتالية، وآخر شيء أنك 500 ونحن 400. المكافأة ما هِيْ. العدل فِيْ القسمة، الحمد لله.