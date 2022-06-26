فاطمة عبدالرحيم شيعية ام سنية

فاطمة عبد الرحيم شيعية أو سنية. لطالما لقبت الممثلة فاطمة عبد الرحيم بالعربية كيم كارداشيان. تتمتع بجمال عربي رائع، ومن خلال الترجمة الاحترافِيْة التي قدمتها من خلال مشاركتها فِيْ العديد من الوظائف التلفزيونية الناجحة، تمكنت من اكتساب سمعة طيبة، بالإضافة إلى حب جمهُورها الكبير لها. لقد التقينا وسنتعرف أيضًا على ديانة فاطمة عبد الرحيم وسنذكر أيضًا حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي سناب شات.

من هِيْ فاطمة عبد الرحيم –

فاطمة عبد الرحيم من أشهر الممثلات فِيْ البحرين والخليج العربي. ولد فِيْ مدينة المحرق بالبحرين عام 1975 م ويبلغ من العمر 46 عاما. كَمْا أنه يحمل الجنسية البحرينية. تبلغ من العمر عشر سنوات، ثم عملت لفترة فِيْ عرض الأزياء، لتعود إلى التمثيل من خلال ظهُورها المكثف فِيْ المديرين التنفِيْذيين للمسلسل السعودي “عائلة أبو رويشد”، ثم بدأت عام الشهرة والنجمة.

سيرة فاطمة عبد الرحيم

يمكن تلخيص سيرة الفنانة الشهِيْرة فاطمة عبد الرحيم فِيْ المعلومات الموجزة التالية

الاسم الكامل فاطمة محمد رحيم جناحي.

الإسم المستعار فاطمة عبد الرحيم.

الاسم المستعار كيم كارداشيان عرب.

تاريخ الميلاد 15 أكتوبر 1975 م

العلامة الفلكية برج الميزان.

العمر 46 سنة.

الوزن 60 كجم.

الارتفاع 166 سم.

مكان الميلاد المحرق، مملكة البحرين.

مكان الإقامة المحرق، مملكة البحرين.

الجنسية بحريني الجنسية.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى لهجة البحرين والإنجليزية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

المهنة ممثل.

سنوات النشاط من 1989 حتى اليوم.

فاطمة عبد الرحيم شيعية أو سنية

لا شك أن الفنانة فاطمة عبد الرحيم تستنكر الدين الإسلامي، حيث صرحت عند سؤالها عن مذهبها من خلال نظرة على حسابها الرسمي على منصة السناب شات أنها مسلمة بحسب المذهب السني وأكدت الممثلة أيضًا فِيْ جمهُورها أنها لا تحب الحديث عن الامتنان ولا تحب الوضع الاجتماعي الذي ينتشر فِيْ العالم العربي المنقسم بالتمييز الديني، وأضافت أننا جميعاً إخوة عرباً وكَمْسلمين.

زوج الفنانة فاطمة عبد الرحيم

الفنانة فاطمة عبد الرحيم ليست متزوجة الآن، لكنها متزوجة منذ سنوات من “مشعل الجاسر”، ممثلة البحرين المتقاعدة، وأنجبت ابنتين، نج وليال، وبعد سنوات من الزواج كلا الجزأين. وافقت على الطلاق، لكن علاقتهما بقيت مرتبطة بالأولاد، حتى لا تسبب مشاكل عائلية مع مرور الوقت، وأكدت الممثلة أنها تحترم زوجها السابق ووالد أبنائها الوحيدين.

الصورة الرسمية لفاطمة عبد الرحيم

تظهر الفنانة والممثلة فاطمة عبد الرحيم دائمًا عبر حسابها الرسمي على منصة التطبيقات الاجتماعية سناب شات، حيث تشارك جميع أخبارها الاحترافِيْة، بالإضافة إلى مشاركتها مع معجبيها بعض أخبار حياتها اليومية، رغم أنها تخفِيْ الرقم. من المتابعين، يتابعها عدد كبير من المعجبين على Snap لها، كَمْا يمكنك متابعتها مباشرة من خلال حسابها الفريد على Snapchat.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي قابلنا فِيْه الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم وسيرتها الذاتية، وتحدثنا أيضًا عن دينها وهل فاطمة عبد الرحيم شيعية أم سنية، بالإضافة إلى حسابها الرسمي على المنصة. سناب شات.