“فالكون فِيْلمز” تطلق فِيْلم “طرف تالت”.. وهذا ما كشفه نجوم العمل

طرحت شركة “فالكون فِيْلمز” فِيْلمها الجديد “طرف طلعت” لصاحبها رائد سنان بطولة عباس جعفر وفؤاد يمين وسارة ابي كنعان وسيلفِيْو سركيس، بمشاركة ممثلين مختلفِيْن منهم أسعد رشدان وخطام اللحام. وأمل طالب.

وقال المنتج رائد سنان، إن التصوير اكتمل خلال فترة كورونا، وهذا ما دفعه لتأجيله حتى تتحسن الأوضاع فِيْ لبنان، مؤكدًا أن عباس جعفر نجم شباك التذاكر.

أكدت الفنانة سارة أبي كنعان أنها تجسد شخصية قريبة جدًا من حياتها، حيث تتمتع بنفس العفوية والحب والعاطفة للحياة.

من جهته، تحدث الممثل عباس جعفر عَنّْ شخصية “أمجد” التي يؤديها، وهِيْ الثالثة التي ستدخل مجرى القِصَّة التي تدور حول “وصية” ستغير حياة عائلة بأكَمْلها. .

ووصف الممثل فؤاد يمين هذه التجربة بأنها جميلة ومميزة، واعدا الجمهُور بالعديد من المفاجآت التي تدور حول علاقة أمجد بأفراد الأسرة، خاصة وأنه من خلفِيْة مختلفة.

من جهته، أعرب الممثل سيلفِيْو سركيس عَنّْ سعادته بالتواجد إلَّى جانب عدد كبير من الممثلين المهمين، معتبراً أن هذه الفرصة من أجمل ما حصل عليه فِيْ مجال عمله، وشكر شركة فالكون فِيْلمز التي أسندها إلَّى الدور الريادي. .

وأضاف “ألعب شخصية” كَيْفَن “الذي ينسحب من الأسرة ويقضي معظم وقته فِيْ لعب ألعاب الفِيْديو فِيْ غرفته، فتنقلب حياته رأساً على عقب عَنّْدما ينضم عباس جعفر إلَّى الأسرة”.

كشفت الفنانة أمل طالب أنها تجسد الشخصية البسيطة والممتعة لـ “زهرة” أمجد “عباس جعفر” وهِيْ تحاول استغلال وضع أمجد المادي لتحسين وضعها.