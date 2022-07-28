أعربت ملكة جمال لبنان 2015 والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا عَنّْ سعادتهما بالتواجد بجانب الممثل قصي خولي فِيْ مسلسل “من … إلَّى”، مؤكدين أن الأخير يعتبر من الممثلين المحترفِيْن على الساحة الفنية، بالإضافة إلَّى العديد من الأدوات التمثيلية للغاية.

وأضاف أبو شقرة “يشرفني دعم الممثل قصي خولي لأنني أتعلم دائمًا من تجاربه”.

وكشفت الممثلة اللبنانية فِيْ مقابلة حصرية لـ “العرب اليوم” أنها تراعي النصيحة التي يرغب قصي خولي فِيْ تقديمها لها، خاصة عَنّْدما يتعلق الأمر بالأدوار التمثيلية.

قالت فاليري إنها تترك الشخصيات التي تلعبها بمجرد انتهاء التصوير، لأنها لا تترك أي تغيير فِيْها.

وتجدر الإشارة إلَّى أن فاليري أبو شقرا تلعب دور شخصية “مي” فِيْ مسلسل “من إلَّى”، حيث تظهر كَمْحامية تعطي أهمية لعملها رغم أنها تتمتع بشخصية غامضة وقاسية إلَّى حد ما.

واعتبرت فاليري أنها جسدت فِيْ هذا العمل دورًا مختلفًا عَنّْ الأدوار السابقة، وعلقت على أن كل دور تلعبه يجب أن يحمل تحديًا مختلفًا.