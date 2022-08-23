فايز المالكي الرجل يغطي وجهه على السناب والمرأة تطلع كل شيء

استنكر الفنان فايز المالكي ظاهرة جديدة بدأت تنتشر على سناب شات، حيث يقوم بعض الرجال بتغطية وجوههم لإخفاء ملامحهم، فيما تكشف النساء عن وجوههن.

قال له المالكي في تغريدة في ظاهرة غريبة وجديدة في اللقطة، الرجال يغطون وجوههم، والنساء يكشفون، مع العلم أنها حرية شخصية، لكنه يغطي وجهه وزوجته تبحث عن كل شيء، ما هو. ويصل

ردود الفعل على تغريدة فايز المالكي

تباينت ردود الفعل على تغريدة المالكي، في وقت رأى فيه البعض السبب وراء ذلك سعي بعض النساء وراء الشهرة الإعلامية والربح، حتى لو كان ذلك على حساب الكشف عن سحرهن.

تشوهات بصرية

وأكد بعض المغردين أن شبكات التواصل الاجتماعي تعاني من العديد من التشوهات البصرية التي يجب السعي إليها لإزالة وتعديل إيقاع المشاهير الذين يسعون لكسب الشهرة والمال دون مزيد من الدراسة.

قال أحد المغردين مخاطبًا الجميع في المجتمع “أنا متأكد من أن سبب تأخرنا في السير في طريق البر هو ؛ هي برامج الاتصال التي حطمت قلبك وجعلتك تضيع وقتك عدة مرات دون أي فائدة. وانظر بنفسك عندما تبتعد قليلاً عن التفاهات الاجتماعية، ما مدى هدوء الروح.

مهاب السنب

ومن المعروف أن المالكي ينتقد دائمًا ما وصفه بـ “مهابيل السناب”، وانتقد سابقًا كشف أسرار المنزل على سناب شات.

وقال أبو راكان خلال عرضه الأخير لبرنامج المختار نقضي الكثير من الوقت على التطبيقات، مشيرًا إلى أنه يقضي شخصيًا حوالي 8 ساعات يوميًا عبر تطبيقات التواصل، بينما يحذر الآباء من إهمال أبنائهم من خلال التواصل. المواقع