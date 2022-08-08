فايز المالكي لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي.. البيوت لها حرمة

وجه الفنان فايز المالكي رسالة إلى المحتاجين الذين يأتون إلى منزله في وقت متأخر من الليل وفي أوقات قد تسبب له الإحراج.

وقال فايز المالكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “أسألكم بالله العظيم لا تحرجوني ولا تؤذوني في بيتي”.

البيوت لها قداسة

وأضاف “أسأل الله أن يفرج عن قلقه، لكن ليس من المعقول أن يقف عند بابي في الساعة الثانية والثالثة ليلاً ويقرع الباب ويدور في أرجاء المنزل”.

وتابع الفنان فايز المالكي “يا إخواني البيوت حرمتها. أدعو الله أن يخفف من همومك … أعلم أن لديك حاجة ولكن ليس لدي شيء … أفتح الباب عند الظهر في نهاية الليل وأجدك داخل الفناء، أليس كذلك ! “

رد فعل تويتر

وتفاعل مغردون مع تغريدة فايز المالكي، حيث علقت أميرة “لا قوة ولا قوة إلا بالله .. الله يلبي حاجات كل المحتاجين، لكن في الحقيقة إيذائه وإيذائه غير مسموح به”. “

قال شخص آخر معني “الله يهديك ليس هكذا”. قالت منيرة “شفقة مهما كانت الحاجة فهي ليست كذلك”.

قال أبو سامر “والله أخي فايز تجبرك الضرورة، وأنت فاعل خير يا مال الخير .. الله يوفقك”.

قال شادي عبد الله “مع الله ما يضيع شيء. أبو راكان. أنت أحب الناس إلى الله في تلبية حاجات الناس”.