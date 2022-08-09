فايز المالكي يتراجع عن تغريدة لا توجعوني عند بيتي

ورد أن ردود الفعل الغاضبة دفعت الفنان فايز المالكي إلى حذف تغريدة اشتكى فيها من أن بعض المحتاجين يحاصرون منزله ويتسببون في إحراج له ولأطفاله، كما يشتكي الجيران من الازدحام حوله. بيت المالكي.

وحذف المالكي سلسلة التغريدات التي أثارت ردود فعل متباينة بين فهم موقفه والموافقة على ما قاله وبين معارضة فكرة صد المحتاجين ومنعهم من الوصول إليها.

التغريدات المثيرة للجدل لفايز المالكي

وكتب الفنان السعودي أمس تغريدة قال فيها “أسألكم الله تعالى لا تحرجوني وتؤذيني في بيتي”.

وأضاف “أسأل الله أن يفرج عنك همومك، لكن ليس من المعقول في الساعة الثانية والثالثة ليلا أن أقف على باب منزلي ويطرق على الباب ويدور حول المنزل”.

وتابع المالكي “يا إخوتي البيوت لها قداستكم. أسأل الله أن يريح همومكم … أعلم أن لديكم حاجة ولكن ليس لدي شيء .. أفتح الباب في الظهيرة. في النهاية من الليل وأجدك داخل الفناء، أليس كذلك ! “

الكرم والشجاعة

وفي محاولة لتوضيح موقفه كتب المالكي تغريدة تحتوي على بعض المقارنات، حيث قال “ترى الرجل الكريم بلا مال مثل الرجل الشجاع بلا سلاح”.

كما أثارت تغريدة ردود فعل متباينة، حيث قال سعيد الغامدي بعض الناس يملكون أموال العالم وكرمهم حياة أمام الكاميرات، وبعض الناس لديهم القليل لكن أيديهم للجميع … المعنى لا يرحم. الأقوى. بينما قال حمد بن عبد الله الدوسري “أنتم كريمة سواء بالمال أو بدون مال، والكلمة الطيبة يمكن أن تكون الكرم”، وأما سالم الشمري، فقال “لا يصير الجيل بيد رجل اعمال. . لقد أعطى أفضل ما لديه، على الرغم من أن ماله قد تضاءل “.