فايز المالكي يقنع وسام السويلمي فِيْ ألمانيا بالعودة إلَّى السعودية

نالت الفنانة السعودية فايز المالكي إشادة كبيرة بعد أن أقنعت الشابة السعودية وسام السويلمي العَنّْزي بالعودة من ألمانيا حيث عاشت قرابة 3 سنوات كلاجئة. تصدر اسمه منصة تويتر فِيْ الساعات الأخيرة.

وفِيْ التفاصيل، نجح المالكي، الذي اعتزل عالم الفن وأصبح من أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْ إقناع السويلمي بالعودة إلَّى السعودية ووعده بطمأنته على ذلك. فِيْ برلين.

حرصت الفنانة السعودية المعتزلة على طمأنتها بأنها ستحصل على الدعم والأمان فِيْ المملكة، بعد أن كشفت عَنّْ رغبتها فِيْ العودة والعيش فِيْ السعودية، خاصة عَنّْدما كشفت عَنّْ تعرضها للتحرش فِيْ ألمانيا لكونها سعودية.

قال لها مثل ما يخافه على ابنتي أنا خائف عليك، والدك سيعود بشرف إلَّى بلدك، وبما أنني لا أملك ابنة أخاف عليها، والله لا يوجد الله.” لكن الذي فِيْ مكان ابنتي بعيدًا عَنّْ كل ما حدث فلا بأس إن شاء الله ستعودون وتكونون بصحة جيدة.

أعلنت وسام السويلمي أنها فِيْ طريقها إلَّى السفارة، فِيْما أعلن فايز المالكي عَنّْ استعداده لمقابلتها فِيْ المطار. مبتهج أجاب وسام نعم وصلت والأمور بخير.

ثم قال أخبرك يا وسام بأنه وصل ودخل السفارة بصحة جيدة. وقلت له إنني سأحضر لأطمئنه وأن أموره على ما يرام.

وأشادت تغريدات سعودية بخطوة المالكي. وقال المستشار القانوني باسل الظفِيْري فِيْ تغريدة “فايز المالكي .. فتح باباً كبيراً للكثيرين خارج بلادنا وتأثروا بالأفكار السامة. السعودية شكرا لك”.

فِيْما قالت الناشطة الاجتماعية تغريد الطاسان “الحَقيْقَة أنهم أولادنا .. لكنهم ضلوا طريقهم .. قلوبنا مفتوحة لهم إذا عرفوا قيمة هذا الوطن وعادوا إليه. حب “من يغسل خطيئة الهروب .. سفِيْر الإنسانية .. أنت تستحق هذا اللقب حقًا .. هكذا يكون المؤثر .. أتمنى أن تكون عارضة الأزياء # فايز_المالكي مؤثرة. نموذجا يحتذى به لوسائل الاتصال الإعلامية الشهِيْرة “.