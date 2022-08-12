فايز المالكي يناشد الملايين من متابعيه بالتبرع لإحسان الحد الأدنى ريال

دعا الفنان والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي فايز المالكي متابعيه للتبرع عبر منصة إحسان، بعد أن ألغت المنصة الحد الأدنى للتبرع الذي كان يقتصر في السابق على 50 ريالا في فرج وفي “يسّر” لمنصبي الخدمي. .

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وقال المالكي عبر حسابه على سناب شات اليوم لدي أربعة ملايين متابع على سناب وسبعة ملايين ونصف على تويتر، وقمت بتفعيل منصة إحسان للتبرع بحد أدنى ريال واحد، وإذا كان متابعيني يضيفون أكثر من 10 ملايين متابع تبرعوا فقط بريال واحد للمنصة، سنحصل على مبالغ كبيرة للغاية وسنقوم بإلغاء المتعثرين والذين يضطرون أيضًا إلى تعليق الخدمات مقابل مبالغ مالية.

وطالب المالكي أتباعه بالتبرع والاستثمار مع الله وإلغاء ديون الجانحين.