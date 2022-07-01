فاينانشال تايمز PIF يسعى للاستحواذ على حصة فِيْ أستون مارتن البريطانية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية فِيْ خضم محادثات مبكرة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية أستون مارتن بشأن الاستحواذ على حصة فِيْ الشركة قد تصل قيمتها إلَّى 200 مليون جنيه إسترليني (243.5 مليون دولار).

وجاء تقرير فايننشال تايمز، الذي نقل عَنّْ أربعة مصادر، فِيْ أعقاب تقرير مماثل لمجلة أوتوكار يوم الأربعاء.

ينشط صندوق PIF فِيْ مجال السيارات الكهربائية، وخاصة السيارات الكهربائية، منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة فِيْ شركة “Tesla” الأمريكية فِيْ عام 2022، ويمتلك أيضًا حصة مسيطرة فِيْ شركة صناعة السيارات الكهربائية Lucid. اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة أقلية فِيْ شركة صناعة السيارات الإيطالية الخارقة هُوراسيو باجاني.