فتح باب التسجيل في دبلومات معهد سرب المتخصص بقطاع الخطوط الحديدية

أعلن المعهد التقني السعودي “الصربي” للسكك الحديدية، عن بدء تقديم طلبات الحصول على الدبلوم وبرامج العمل في شركة السكك الحديدية السعودية “سار” لخريجي الثانوية العامة، مما يساهم في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية.

تخصصات الجودة

وأوضح مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج يهدف إلى توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية في المملكة وتعزيز المهارات الوطنية في هذه التخصصات المحددة. يتميز بالتوظيف المباشر عند دخوله المملكة العربية السعودية. شركة الخطوط الجوية العربية مؤهلة للحصول على مزايا الموظفين مثل التسجيل في التأمين والتأمين الصحي والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

فترة التقديم

وأشار إلى أنه تم تمديد فترة التقديم للبرنامج حتى 30 يوليو 2022 م من خلال موقع SRP www.srp.edu.sa، فيما ستبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 م. يقدم معهد SRP برامج عالية الجودة في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة السكك الحديدية، والتي تشمل قيادة القطارات وتشغيل المحطات وإدارتها، فضلاً عن الاتصالات والتحكم وصيانة البنية التحتية وصيانة القاطرات والعربات.