فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول في كلية الحرم المكي

أعلنت الإدارة العامة لكلية المسجد الحرام بمكة الشريف، فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هـ، بجميع أقسامها العلمية.

عمليات التسجيل

وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونياً من خلال رابط التسجيل المخصص اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 ذو الحجة 1444 هـ وحتى الأربعاء 12 محرم 1444 هـ.

متطلبات القبول

أوضحت الكلية الشروط اللازمة للقبول

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.

2- يجب أن تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها قبل مدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويجب ألا تقل نسبتك في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 85٪، وأن لا تقل نسبة خريجي الثانوية العامة عن 85٪. (معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة للقبول.

أكد عميد كلية المسجد الحرام بمكة المكرمة، معالي الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، استعداد الكادر الإداري بالكلية لمتابعة إجراءات التسجيل وإجراء اختبارات القبول الكتابية والشفوية. تعرب عن امتنانها لرئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس على الدعم والدعم الذي تلقاه كلية المسجد الحرام بمكة المكرمة، وعلى جهوده الدؤوبة في خدمة طلاب العلوم. من كافة أنحاء العالم الإسلامي وخلق بيئة علمية رائدة لهم للدراسة وتحقيق طموحاتهم، وإلى نائب الرئيس للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبد الرحمن بن سعد الشهري على متابعته المستمرة. – الاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والتعليمية في كلية الحرم الشريف.

5 أقسام

جدير بالذكر أن كلية الحرم الشريف كلية شرعية، تعنى بتوفير تعليم شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، وتعليم نخبة من الكفاءات العلمية، واستخدام تقنيات التعليم الحديثة، وتفعيل الشراكات والمشاركة المؤسسية. تواصل اجتماعي.

يوجد بالجامعة خمسة أقسام قسم الشريعة، قسم القرآن وعلومه، قسم السنة النبوية وعلومها، قسم العقيدة، قسم اللغة العربية.

كما وفرت الجامعة دراسات مسائية لطلبة قسم الشريعة لإتاحة الفرصة لإكمال الدراسة للموظفين ولمن لا يسمح لهم بالدراسة في الصباح.