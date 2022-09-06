فتح باب ترشيحات جائزة أبوظبي لتكريم المواطنين والمقيمين “الإيجابيين”، قررت إمارة ابو ظبي فتح باب الترشيح لجائزة تكريم المواطنين الايجابين في امارة لبو ظبي حيث تم الإعلان بشكل رسمي من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في أبو ظبي عن فتح باب الترشيح لجائزة أبو ظبي التي تستهدف تكريم المواطنين والمقيمين في المجتمع الإماراتي لتعزيز صمود المواطن الامارتي وتشجيع الانجازات .

تفاصيل فتح باب ترشيحات جائزة أبو ظبي لتكريم المواطنين والمقيمين الإيجابيين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في أبو ظبي عن فتح باب الترشيح لجائزة أبو ظبي والتي هدفت إلى تكريم المواطنين والمقيمين الإيجابيين في المجتمع وسيتم الفوز بجائزة استناد إلى الأعمال الجديدة وليس مرتبطة ارتباطا وثيقا بعد الترشيحات التي يحصل عليها المرشح، وبينت الدائرة في أماريه أبو ظبي إلى كافة السكان المختلف في الأعمار والجنسيات فضلا عن غير المقيمين إلى المشاركة في خدمة المجتمع ودعمه من خلال الموقع الإلكتروني التي وضعته.

رابط التسجيل في ترشيحات جائزة أبو ظبي لتكريم المواطنين الإيجابيين

دعت أمارة أبو ظبي ترشيح الأشخاص المقيمين في الإمارات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني أو الاتصال على الرقم 8003331 ويشمل الترشيح إلى كافة المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في أبو ظبي وكذلك أصحاب الأعمال الخيرة التي عادت بالنفع إلى أماريه أبو ظبي وتشمل الجوائز أيضا أصحاب الأعمال خارج أبو ظبي ويمكن التسجيل في الجوائز عبر الرابط التالي من هنا.

الموقع الرسمي لجائزة المقيمين الإيجابيين

أكدت إمارة أبو ظبي بأنه لا يوجد فئة محددة لجائزة أبو ظبي إذ إنه يتم التأيين في كل دوره فمنح الجائزة للأشخاص الذين أسهموا في نهضة المجتمع العربي في وفي كافة القطاعات المتنوعة لدولة الإمارات العربية وحصل المكرمون السابقون على جائزة أعمالهم الخير في قطاعات عدة ومنها قطاع الصحة والتعليم والبيئة والأعمال التطوعية للمحافظة على مزاهر وقيمه الجائزة

ما هي جائزة أبو ظبي للمواطنين المقيمين

جائزة أبو ظبي هي جائزة فرضتها إمارة أبو ظبي إلى المواطنين وأصحاب الأعمال الذين عادوا بالنفع الى الإمارات وتشمل الجائزة أربع مراحل تتميز بالشفافية والمرحلة الأولى تشمل جميع استثمارات الترشيح بحيث يتم جمع كافة نماذج المرشحين والمرحلة الثانية تختص بالتصفية ليتم التأكد من صحة ودقة البيانات التي يتم إدخالها والمرحلة الثالثة هي مرحلة البحث والتدقيق والمرحلة الرابعة هي مرحلة اتخاذ القرار.

تعد الجوائز التي تقدمها إمارة أبو ظبي إلى المواطنين المقيمين الإيجابيين في الإمارات العربية هي نوع من أنواع التشجيع والتحفيز إلى المواطن المثالي الذي عاد بالنفع إلى الإمارة .