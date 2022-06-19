فتح حساب الراجحي أون لاين وشروط فتح الحساب في البنك؟

فتح حساب الراجحي اون لاين سهل للغاية وبسيط ، ويمكن للمقيمين في المملكة فتح حساب بنكي عبر الإنترنت دون أي قيود ، ويوجد تطبيق خاص للبنك يمكنك تنزيله على هاتفك المحمول الذكي الذي يدعم نظام التشغيل Android و iPhone.

فتح حساب الراجحي اون لاين 2022

1. افتح افتح موقع مصرف الراجحي من خلال الرابط المباشر

2. انقر فوق فتح حساب.

3. انقر فوق “تخطي” وسيظهر لك خيار التقدم للحصول على حساب جاري.

4. يجب الموافقة على الشروط والأحكام لفتح حساب لدى مصرف الراجحي.

5. يجب ملء بعض الحقول الموجودة في الموقع حتى يتم إكمال الخدمة بشكل صحيح.

6. اكتب رقم الهوية والجنس والجنسية ورقم هاتفك المحمول.

7. اكتب دخلك الشهري بالريال السعودي.

8. انقر فوق الزر “التالي” حتى تكتمل عملية التسجيل بنجاح ويمكنك فتح الحساب.

الراجحي اون لاين

هناك العديد من الأشياء التي يجب على مقدم الطلب الموافقة عليها حتى يتمكن من فتح حساب مع مصرف الراجحي عبر الإنترنت بشكل صحيح. شروط وأحكام البنك هي كما يلي:

• يجب أن يقر العميل ويؤكد أنه لا يشغل أي منصب سياسي وكذلك أقاربه.

• يقر العميل بأنه في عقله الصحيح وأنه قادر على فتح حسابه الشخصي وإدارته.

• الموافقة على فتح الحساب شخصيًا وتكون المستفيد من الحساب.

• يجب إبراز هوية وطنية أو وثيقة إقامة سارية المفعول.

• يجب كتابة جميع البيانات بشكل دقيق وصحيح في نموذج التعبئة الإلكتروني.

• اضغط على الزر للموافقة على الشروط والأحكام الخاصة من أجل فتح حساب الراجحي على الإنترنت دون أي تعقيدات.

شروط فتح الحساب لدى مصرف الراجحي

يجب استيفاء عدة شروط حتى تتمكن من فتح حسابك بطريقة بسيطة وبدون أي قيود. تتلخص شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي فيما يلي:

1- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

2- يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 15 سنة لطلب فتح حساب.

3- عليك الانتظار حتى انتهاء عملية التسجيل في الموقع من أجل الحفظ والمتابعة.

4- أن يكون البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني قد تم كتابتهما بشكل صحيح.

5- يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول صادر عن أحد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية.

كيف أفتح حساب في مصرف الراجحي؟

يمكنك فتح موقع مصرف الراجحي من خلال الرابط الموجود هنا ، وبعد ذلك يمكنك فتح الحساب بسلاسة ودون قيود.

كيف أفتح حساب جديد في الراجحي من الجوال؟

يمكنك الوصول إلى الرابط الموجود هنا وستنتقل إلى صفحة تنزيل تطبيق مصرف الراجحي من Google Play.

كيف أفتح حساب في الراجحي لابني؟

يمكنك فتح حساب الراجحي اون لاين للاطفال بكل سهولة ويسر ولكن يجب على ولي الامر التوقيع سواء كان الاب او اي شخص اخر.

كيف تفتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب؟

يتم الدخول إلى الموقع من خلال الرابط المباشر المذكور في أعلى المقال ، وبعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الفردية ثم الضغط على إنشاء حساب جديد للأجانب.

فتح حساب الراجحي اون لاين سهل للغاية وبدون أي رسوم مادية ، كما أنه من السهل العمل على الموقع دون الحاجة إلى خبرة سابقة ، ويجب عليك الالتزام بكافة شروط التسجيل والموافقة الناجحة على طلبك. .

في نهاية هذا المقال ، سلطنا الضوء على فتح حساب الراجحي على الإنترنت وذكرنا رابط تطبيق الهواتف الذكية.