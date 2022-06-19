فتح حساب الراجحي للمقيمين وماهي شروط التسجيل؟

يُطلب فتح حساب الراجحي للمقيمين من قبل العديد من المواطنين في المملكة ، ولإنشاء حساب يجب اتباع الشروط من قبل البنك. يهدف البنك إلى مساعدة المواطنين ، من خلال الحفاظ على الأموال واستثمارها ، حيث يعتبر من أكثر البنوك ثقة في العالم ، لذلك يبحث الكثير عن فرصة للانضمام إليه.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

هناك بعض الخطوات لمن يرغب في فتح حساب لدى البنك ؛ عند متابعته ، يتم فتح حساب ؛ للحفاظ على أموالهم. للحماية من أي محاولة سرقة.

فتح حساب للأفراد

الدخول إلى صفحة الدخول المباشر للأفراد.

أدخل بيانات التحقق.

الضغط على التسجيل في خدمة المباشر للأفراد.

اختر اسم مستخدم وكلمة مرور.

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى هاتفك المحمول عن طريق رسالة نصية.

إعادة تفعيل حساب الراجحي مباشرة

قم بتنزيل التطبيق وافتحه على الهاتف.

تسجيل الدخول.

أدخل الرمز المرسل من قبل الشركة.

حدد عميل الخدمة من قائمة الإعدادات والتفضيلات.

انقر فوق تحديث تاريخ انتهاء المعرف ، من قائمة ملف التعريف الخاص بك.

انقر فوق تحديث لتحديث كافة البيانات.

هل يمكن للمقيم فتح حساب في مصرف الراجحي؟

نعم يمكن للمقيم فتح حساب ولكن بشروط:

أن يكون لديه بطاقة صالحة ، وأن يتجاوز عمره 18 عامًا.

تسجيل البيانات إلكترونيا بدقة.

أن تكون مسجلاً في موقع أبشر ؛ لتتمكن من الاحتفاظ بمعلومات التسجيل.

يجب أن يكون رقم الإقامة مأخوذًا من أحد مزودي الخدمة في المملكة.

لم يكن يشغل منصب سياسي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

قدم دليلاً على أنه يتمتع بكامل طاقته العقلية.

أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة.

كيف تفتح حساب في مصرف الراجحي؟

تقديم طلب إنشاء حساب لدى البنك عبر الموقع الإلكتروني.

ثم الاشتراك في خدمة فتح حساب لدى مصرف الراجحي. يمكنك فتح الحساب عبر الإنترنت في أي وقت واختيار الفرع المناسب لك.

كيف أفتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب؟

من خلال زيارة الموقع الرسمي إلى المصرف.

ادخل على خدمات الأفراد ، ثم اضغط على إنشاء حساب جديد للأجانب.

اقرأ الشروط ووافق ، ثم أدخل البيانات.

أدخل ما يمكن التواصل معك.

انتقل إلى الفرع الذي تم اختياره.

كيف أفتح حساب جديد في الراجحي من الجوال؟

يتم فتح حساب جديد من الموبايل عبر موقع البنك الإلكتروني وتتبعه خطوات بسيطة.

فتح حساب الراجحي للمقيمين لا يتطلب الكثير من الجهد للتسجيل ؛ وبدلاً من ذلك ، يمكنك التسجيل من موقع البنك الإلكتروني واتباع الخطوات التي ستتم على الفور ، ومن ثم الحصول على بطاقة صراف آلي.

عند اتباع خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين ؛ سيكون من السهل الانضمام إلى البنك ، والحفاظ على أموالك واستثمارها بشكل جيد.